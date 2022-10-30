【1.8公噸冰毒】企圖偷運澳洲 香港歷來最大宗冰毒案

香港海關偵破歷來最大宗販運冰毒案，檢獲1.8公噸，相信是高純度的液態甲基苯丙胺，這些液態冰毒，藏在標明是椰子水的包裝盒內，企圖運到澳洲。





根據香港當局的聲明表示，該批毒品在上星期10月23日被查獲，來自墨西哥，藏在一艘通過海路運抵香港的貨物中，裝在標有椰子水的瓶子裡。據估計，這批貨物在香港市值達到 11 億港元（折合約2.2 億澳元）。





當局發現，在總共 7700 瓶中，有 1800 瓶含有液態冰毒。就數量和市場價值而言，這是冰毒案件中有史以來最大的一次。





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當局仍在調查此案，暫時未有人被捕。





香港海關昨日（10月29日）星期六在新聞發布會上表示，這些毒品是運往澳洲，從墨西哥先運到香港。在澳洲，這批冰毒的市值，可能達到約 80 億港元（約16 億澳元）。





海關人員指出，墨西哥不是盛產椰子水。據資料庫記載，距離上次有墨西哥椰子水運到香港是2016年，僅有6公斤。但這次卻有超過4噸的椰子水要從墨西哥運過來，可以說非常罕見。





香港海關人員對倉庫的150箱可疑的椰子水檢查，發現不僅紙箱有污漬，部份表面上更有可疑的白色晶狀體，包裝也有特殊標記。





海關官員表示，通過X光對貨物進行檢查，發現可疑椰子水內部影像與正常椰子水不同。經快速毒品測試，這批椰子水對冰毒呈陽性反應。





今次是兩星期內，有毒品企圖由墨西哥經香港偷運到澳洲。



香港政府新聞圖片，兩星期前在香港國際機場搜獲變壓器藏76公斤冰毒，企圖販運澳洲。 Source: AAP / AP/PROVIDED BY HONG KONG GOVERNMENT INFORMATION SERVICES Oct. 18, 2022 上個月14日，在香港國際機場搜獲來自墨西哥經香港去澳洲的轉口貨物，並在3部大型變壓器暗格裏內，檢獲76公斤冰毒，估計市值4600萬港元，折合約920萬澳元。

