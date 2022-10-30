【解開枷鎖】台北12萬人參與亞洲最大規模同志遊行

台灣是亞洲第一個在 2019 年將同性婚姻合法化的國家，並以他們作為捍衛性小眾團體（ LGBTQ+）權益和自由主義之地的聲譽而感到自豪。





而中國大陸對同性戀的開放態度與台灣形成強烈對比，同性戀在中國大陸並不違法，但同性婚姻卻是違法。



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台灣第 20 屆同志遊行並沒有受天雨影響，主辦單位台灣彩虹公民行動協會指，原先預計有10萬人參與今年的活動，由於到場人數踴躍，保守估計今年有12萬人參與，而去年就有13.7萬人，2019年人數就多達20萬人。





有參與遊行的性小眾人士表示，參與遊行是希望解開社會的枷鎖。





現年30歲(化名墨魚)的遊行人士說：「我們通常在社交時，真的不敢告訴非同性戀者、同事或家人，我們是同性戀。因為台灣傳統社會無法接受，所以我們通常會壓抑自己。但在同志遊行中，我們可以穿得不一樣，不必覺得自己被刻板印象束縛，所以我覺得這個遊行是一個能夠展示真實自我的機會。」



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台灣彩虹公民行動協會發言人表示，今次遊行主題為「無・限・性」，議題亦不限推動同性婚姻，還有愛滋等議題。





大會亦希望透過今次活動，告訴社會每個人都有無限多種可能，希望打破社會大眾對性與性別框架和壓迫、刻板印象。

