【春季寒流】料墨爾本盃賽馬日27年最凍 新州維州山區落雪

澳洲東南部將受罕見的春季寒流吹襲，部份地區會落雪，而墨爾本後日（11月1日）星期二，會經歷27年來最寒冷的墨爾本盃賽馬日。





氣象局預測，來自南極的寒冷空氣，向上移動，穿過維州、新州及南澳 。而這情況，在春季並不常見。





預計新州中部高原（Central Tablelands）及維州分水嶺山脈（Great Dividing Range）地區，會罕見在11月落雪。





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氣象局預測，未來一星期，東南部份地區氣溫下降寒冷。





而後日星期二，預測墨爾本當日最高氣溫攝氏14度，是自1995年以來最寒冷的墨爾本盃賽馬日。





星期二墨爾本盃賽馬日，入場人士最好穿著保暖衣服，墨爾本當日預測最低氣溫就只有9度，並且有驟雨及雷暴，下午部份地區會落冰雹。





有氣象局天氣分析人員表示，墨爾本盃賽馬當日，預計整日都有驟雨，有時雨勢會大，並有寒風，所以如果準備星期二到費明頓馬場觀看賽馬，最好帶備保暖衣服。







氣象局預測，除了維州外，南澳、塔州、昆州、新州及首都領地，都受到寒流吹襲，氣溫會低於平均溫度。





部份地區會有狂風暴雨，導致樹木被吹倒，也可能有洪水。





氣象局今日對維州部份地區發出惡劣天氣警告，包括Central Highlands、Grampians、Victorian Alps，以及墨爾本北區與西北區 ，預計風力時速可能高達110公里。

