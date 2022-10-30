維州新州開始評估洪水帶來的損失

在新州與維州邊界附近的 Kerang 在最近幾個星期來，已兩次同外界隔絕，不過，由於目前水患威脅已經減低，所以當局已向居民重開一條通往該鎮的道路。
Kerang 市長 Charlie Gillingham 表示，該處大概有 10 至 15 間房舍遭水浸，但暫時未能評估究竟農作物同牲畜的損失多少。
不過目前仍有一些牲畜目前被水圍困，要由農場主人餵飼。
Advertisement
預料維州西部今天 (星期日) 下午會降豪雨，而 Echuca 的撤離令仍然生效。
另一方面，新州也開始對損失進行評估。
截至 10 月 28 日，有 1,008 間房舍和商鋪登記為受損；另外 163 個登記為不適合人居住。
預料今天至明天，新州多處會受到天雨和風暴的侵襲。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。