維州新州開始評估洪水帶來的損失

在新州與維州邊界附近的 Kerang 在最近幾個星期來，已兩次同外界隔絕，不過，由於目前水患威脅已經減低，所以當局已向居民重開一條通往該鎮的道路。





Kerang 市長 Charlie Gillingham 表示，該處大概有 10 至 15 間房舍遭水浸，但暫時未能評估究竟農作物同牲畜的損失多少。





不過目前仍有一些牲畜目前被水圍困，要由農場主人餵飼。





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預料維州西部今天 (星期日) 下午會降豪雨，而 Echuca 的撤離令仍然生效。





另一方面，新州也開始對損失進行評估。





截至 10 月 28 日，有 1,008 間房舍和商鋪登記為受損；另外 163 個登記為不適合人居住。





預料今天至明天，新州多處會受到天雨和風暴的侵襲。

