普京歸咎西方煽動戰爭 指西方霸權將崩潰

普京於周四在莫斯科舉行的年度外交政策會議的問答環節中，對西方進行了超過三個半小時的猛烈抨擊，他顯得自信而放鬆，與其在戰爭初期出現的僵硬、正式和不安的公眾形象形成了鮮明對比。





普京指責西方煽動烏克蘭戰爭，玩「危險、血腥和骯髒」的遊戲，在全世界造成混亂。





西方獨霸世界事務的歷史時期即將結束。 普京

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「我們正站在歷史的前端，未來可能是二戰結束以來最危險、最不可預測、同時也是最重要的十年。」





當被問及過去一年是否有任何失望時，普京簡單地回答「沒有」，儘管他說他總是想著在烏克蘭喪命的俄羅斯人。



指責西方強灌同性戀文化

演講中提到對「我們的西方對手」的一連串的不滿，他說西方正面臨著「西方霸權不可避免的崩潰」，又指西方自由主義領導人破壞了世界各地的「傳統價值觀」，將「數十種性別及同性戀遊行」的文化強加給其他國家。





這場衝突始於八個月前，當時俄羅斯軍隊入侵鄰國烏克蘭，造成數千人死亡，數百萬人流離失所，動搖了全球經濟，並重新開啟了冷戰時期的分歧。





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當直接地討論戰爭時，普京並沒有提及俄羅斯近幾個月在戰場上的挫折，也沒有提及他下令採取的應對措施，例如召集數十萬後備軍人， 事件導致數千人逃往國外。





當主持問及行動會否仍會按照最初的計劃進行時，普京表示其目標沒有改變。





自 2014 年以來，烏克蘭軍隊和由俄羅斯支持的分離主義分子之間的戰鬥一直在烏克蘭東部進行。



堅稱俄羅斯沒有威脅使用核武

普京在講話中淡化了與西方的核對峙，堅稱俄羅斯沒有威脅使用核武器，只是回應了西方領導人的核「訛詐」。





他和其他俄羅斯官員於最近幾周再度表示，俄羅斯可以使用核武器來保護其領土完整，這些言論在西方被解讀為「隱含的威脅」，指俄國會使用核武器來保衛俄羅斯指已吞併的烏克蘭部分領土。許多國家譴責此舉是非法的。





普京還重申了俄羅斯的最新指控，指烏克蘭曾計劃使用「髒彈」來散播核物料，美國、英國和法國稱做法明顯是錯誤的。普京表示，烏克蘭人會進行這樣的襲擊來指責俄羅斯。





俄羅斯和北約本周都在進行核力量年度演習，俄羅斯對演習高度重視，在國家電視台上展示了導彈、潛艇和戰略轟炸機。





白宮表示，普京的言論並不是很新，也沒有表明他的戰略目標發生了變化，包括在烏克蘭。





最近幾天，地面上的戰鬥似乎有所放緩，烏克蘭官員表示，崎嶇的地形和惡劣的天氣阻礙了他們在赫爾松省南部的主要推進。







