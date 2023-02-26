【外國干預】澳洲移民社區成目標 聯邦警方多語言宣傳籲舉報

要點 澳洲聯邦警方將就如何舉報外國干預，展開宣傳活動。

聯邦部門發出警告，指外國機構企圖針對持不同政見者。

由於擔憂移民社區成為外國干預目標，有關宣傳活動將以超過30種語言展開。

聯邦警方展開新宣傳活動，促請移民背景澳洲人，如果發現遭海外政府監視，要向澳洲當局舉報。





近幾個星期，澳洲政府與澳洲本地間諜機構都警告，澳洲政壇出現外國干預事件，個別人士也成為海外特工目標。



收聽節目 澳情報組織指澳洲「友好」國家在澳從事間諜活動 SBS Chinese 21/02/2023 06:09 Play

澳洲聯邦警察（Australian Federal Police）將在星期一（2 月 27 日）正式展開一項全新的教育宣傳活動，旨在向多元文化及多語言社區解釋他們的權利，並讓他們了解一旦被針對應如何處理。





教育宣傳活動將為移民社區講解，一旦遭遇懷疑來自外國勢力所發動的騷擾或脅逼，將可以如何作出舉報。





警方的宣傳活動，將包括發佈翻譯成中文、維吾爾文、越南文、韓文、泰文、阿塞拜疆語、柬埔寨語等 30 多種語言的概況介紹單張。同時，聯邦警方聯絡主任將接觸各僑民社區。



外國干涉風險有幾嚴重？

聯邦警隊特別調查指揮官納特（Stephen Nutt）表示，警方正與澳洲情報機構密切合作，應對他描述為「嚴重威脅」。





他說：「外國干預的威脅，並不僅限於澳洲某一社區或界別，也不是單一國家所為。」





「對其他國家進行敵對活動的外國政府人員，正在創造並尋求機會干預澳洲人，從各級政府決策者、廣泛界別以至我們各社區。」



聯邦警方聯絡主任將與全澳移民團體接觸，應對外國干預問題。 Source: AAP 概況介紹單張會提供有關如何向當局舉報明顯外國干預事件的信息，包括聯絡熱線，以及如果有人想挺身而出，會保證可以匿名。





警方擔憂調查會因為民眾不舉報事件，而受到阻礙，並認為民眾不舉報部份原因，是對外國干預的構成缺乏了解，特別是在某些移民社區，他們來自外國干預可能不構成犯罪的國家。





聯邦警方表示，這種犯罪可以通過多種方式表現出來，從互聯網上虛假宣傳活動，到針對目標人物或其海外家人的身體暴力行為。





警方強調，要符合外國干預的法律定義，犯罪行為必須是在外國勢力的指示下進行的。極端民族主義者自行犯罪，不屬於這定義。



為何當局這樣擔心外國干預？

聯邦政府機構一直對他們稱為，澳洲前所未有的間諜活動水平，發出警告，揭示海外政權的批評者已成為外國情報機構的目標，有時更有殺死他們的意圖。





伯吉斯還提供了兩個具體陰謀的細節，這些陰謀是由不同的外國情報機構進行，目的是傷害在澳洲持不同政見者。





伯吉斯在談及其中一個，目的是將目標人物引誘到海外，在那裡他們可以「被處理掉」。 另一個陰謀，他透露：「一名走狗被派去尋找特定持不同政見者」，並引用他們的說法「對付他們」。





伯吉斯表示，他不相信「作為一個國家，我們完全理解」海外干預犯罪造成的損害。



內政部長歐妮爾（Clare O'Neil）最近也不尋常的，將伊朗列為一項陰謀背後的外國勢力，該陰謀涉及一名批評該政權者在澳洲受監視，並且住所遭闖入。





她說： 「我們這裡有本地居民，他們被跟踪、監視、拍照，他們的家被受到外國勢力指示者闖入。」





在澳洲外國干預法通過兩年後，一名墨爾本男子在 2020 年底成為第一個被指控的人。

