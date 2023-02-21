澳情報組織指澳洲「友好」國家在澳從事間諜活動

而該組織比其歷史上任何時期都要忙碌，包括在冷戰期間、9/11 之後的時期，以及伊斯蘭國組織 (即IS) 最鼎盛的時期。同時，該組織在過去一年內驅逐了大量的間諜出境。





伯吉斯表示，根據該組織看到的情況，在澳洲的歷史上，現時是有更多的澳洲人成為間諜和外國干預的目標。而他本人置身其中，讓他感到自己是在與這些人和組織在肉搏戰。同時，他亦警告說，亦有外國特工試圖招募澳洲一些資深記者和有可能是司法的人員。





另外，該機構亦挫敗了兩項由外國政府主導試圖傷害在澳洲居住的異見分子的陰謀，其中包括一項引誘人權活躍分子到海外並試圖在那裡「處置」他們的計劃。





伯吉斯表示，在澳洲從事間諜活動的國家眾多，其中包括一些獨裁政權，但也有被澳洲「視為是朋友」的國家。





他亦透露，有少數的澳洲司法界人士， 亦曾成為被一些「可疑人士接近」他們的目標。 雖然該組織尚未肯定這些行動是由外國情報機構所進行，但他警告說，一些外國間諜會尋求對一些與其政府有關的法庭案件，進行深入了解。





伯吉斯亦詳細透露他們挫敗了其中一個外國情報機構試圖利用一名在澳洲出生、被伯吉斯形容為「走狗」或者我們稱之為「叛徒」的人士, 去接近一些「資深記者」，並向他們提供一個由他們全額支付的海外遊學機會。





伯吉斯表示，該名「叛徒」草擬了一份具有影響力的記者名單，並計劃把他們介紹給表面上是當地官員, 但實際上是間諜的人士。





他說：『幾乎可以肯定，記者的手機、筆記本電腦和平板電腦也會成為目標。如果在無人看管的情況下，即使是放在上鎖著的酒店房間的保險箱裡，間諜也可以下載這些設備中的數據，並可能安裝惡意軟件，使他們能夠持續獲得記者所訪問的聯絡人、他們會報道的故事、電郵和電話等等（的資料）。』





不過，伯吉斯表示，該組織結果在安排遊學團之前進行干預，結果並沒有造成任何問題。他指出，外國政府將記者作為目標，是希望能夠預先知道有關他們想要作的報道, 並藉此塑造報道和獲得消息來源的資料。





他說，去年，該組織亦發現了一個在澳洲運作的大型間諜網絡，其中包括一些數年前經已秘密安排在澳洲的特工。他更形容這是一個間諜的「蜂巢」，因為它比以往該組織所搗破的間諜組織的規模更大和更危險。





伯吉斯還警告說，該組織知道有來自多個國家的多名間諜正試圖利用與政府和非政府人士的關係，來獲取批評一些海外政權者的個人詳細資料。同時， 該組織亦發現並阻止了兩個試圖傷害這些國家居住在澳洲的異見分子的陰謀計劃。





伯吉斯又表示，曾經有來自商界、學術界和官方機構的人士對他表示，澳洲安全及情報組織應該放寬其行動應對措施，以避免激怒外國政權。他表示，他們是有權發表自己的觀點，但他認為他們提供的理由是站不住腳的，例如：『所有國家都在互相監視』又或者是『外國政府可能會給我們製造麻煩』”等等。





伯吉斯還證實，該組織多年來一直在追踪願意向外國政府（包括專制政權）出售軍事訓練和知識的前國防部人員。 他說，雖然該機構能夠禁止某些勾當，但在其他一些情況下，卻因為法律上比較模糊以致他們無法干預有關的情況。





伯吉斯亦表示，在澳洲發生國內恐怖主義的威脅級別仍然是屬於「有可能」，同時，他亦認為幾乎可以肯定的是在某個階段時，這個威脅級別是會再次上調。但與 2014 年伊斯蘭國組織勢力最盛時期相比，現時打算在澳洲發動襲擊的極端分子是有所減少。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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