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【再來一波】致命「超級細菌」將無「抗生素」可醫

澳洲國家的科研機構指直到2050年，「超級細菌」（superbugs）每年可導致數千萬人死亡，並且是世界衛生組織（World Health Organization）最迫切的公共衛生問題之一。

A woman holds an agar plate.

澳洲聯邦科學與工業組織（CSIRO ）警告，超級細菌可能很快就會對澳洲所有抗生素產生耐藥性。 Source: Getty / AFP / William West

要點：
  • 澳洲國家的科研機構就「抗生素耐藥性 」(antimicrobial resistance，AMR)和「超級細菌」發出警告。
  • 如果不控制情況，估計到 2050 年 「抗生素耐藥性」每年將導致 10,000 人死亡。
  • 什麼是「抗生素耐藥性」？「超級細菌」有多危險？澳洲可以採取甚麼措施防止感染增加？
科研組織擔心「抗生素耐藥性」的「無聲大流行」（silent pandemic）會導致出現「超級細菌」，可能在數十年內令全球數百萬人死亡，他們促請澳洲要採取更積極的行動。

澳洲聯邦科學與工業組織（CSIRO）周二（2月28日）發佈一份新的報告，毫不留情地警告，如果澳洲不想回到受簡單感染便可致命的時代，就必須迅速採取行動。

世界衛生組織已將「抗生素耐藥性」列為首要公共衛生問題之一。如果不加以控制，估計到 2050 年，每年將導致多達 1,000 萬人死亡，並在未來十年內使 2,400 萬人陷入赤貧。

甚麼是「超級細菌」？它們帶來風險有多大？可以採取甚麼措施來防止受感染？
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甚麼是「抗生素耐藥性」？

「抗生素耐藥性」是指用於預防和治療感染的抗生素藥物不再有效。

如果沒有抗生素或抗病毒等藥物，治療疾病將變得困難甚至不可能，使人類面臨無法應對嚴重疾病的重大風險。

過度使用或濫用抗生素會導致藥物對某些細菌和其他微生物無效，令簡單的感染或手術也會變得極具風險。

很多醫療程序，從剖腹生產或髖關節置換術到癌症化療，都將因「抗生素耐藥性」而變得更具威脅性。

甚麼是「超級細菌」？

隨著「抗生素耐藥性」日益受到關注，所謂的「超級細菌」亦成為一個嚴重風險。「超級細菌」是一種對所有可用治療方法都有抵抗力的細菌，可造成致命性的感染。

根據澳洲聯邦科學與工業組織（CSIRO）的報告，「超級細菌」有可能在進入人類和動物之前，在衛生和農業環境中的生物中傳播，並造成「重大傷害」。

報告還重申聯合國（United Nations）在較早前發佈的報告中所提到的憂慮，到 2050 年「超級細菌」每年可能導致 1,000 萬人死亡，令全球經濟損失 148 萬億元。

這情況有多危險？

根據澳洲聯邦科學與工業組織的報告，澳洲每年約有 5,000 人死亡，全世界有超過 127 萬人死於「抗生素耐藥性」。

國家科研機構和澳洲技術科學及工程學院（Australian Academy of Technological Sciences）的研究強調，需要更好的協調來解決這個形容為「無聲大流行」（silent pandemic）的問題。

報告說：「『抗生素耐藥性』有能力使一些最重要的抗菌藥物失效。」

「失去有效的抗菌治療，對人類的健康將是會災難性的。」

可以採取甚麼舉措來對抗此情況？

研究報告指政府需要更加重視商業機構採用的先進技術，而不是發現新的抗生素。

政府需要更好的監測系統、疫苗生產方式和診斷方法，以及通過改善農場和醫院等高風險環境的設計來防止「超級細菌」的傳播。
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例如在廁所能感應到排放的有害微生物，並在到達水道前先處理，或者一些會因為表面存在病原體而改變顏色的噴劑。

來自澳洲聯邦科學與工業組織的主要作者摩根 （Branwen Morgan）表示：「『抗生素耐藥性』可能會使一些最重要的抗菌藥物失效，破壞現代醫學並使我們更易受到耐藥性感染。」

「這份報告指出澳洲所面臨的主要挑戰和機會，包括如何改善預防、檢測、診斷和應對耐藥性感染，並減低所帶來的影響。」

它們「有藥可醫」嗎？

新型抗生素的研究已在進行，但恐怕僅靠這些並不足夠。

其他的建議包括建立一個中央機構來追踪「抗生素耐藥性」、制定國家政策和標準，以及加強公眾訊息。

報告說：「『抗生素耐藥性』不會以國家、州或部門為界限。」

「從『一個健康』的角度設計解決方案至關重要，承認人類、動物和環境之間無可否認的相互作用。」

「這將確保一個部門在建立解決方案時，不會為另一個部門產生問題。」
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Published 1 March 2023 at 3:50pm
Source: AAP, SBS
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