維州再派250元 本月可登記申請

從 3 月 24 日起，每個家庭可申請登記申請 250 元的電費回贈。
，為維州每個家庭提供一次性 250 元的電費回贈，反應良好，當局表示，如果你在去年有申請過這項計劃，在今次的新一輪計劃可再申請。
自去年推出 250 元電費回贈以來，已有超過 170 萬戶家庭登記領取。
合資格的維州居民，3月24日起可以透過 網站登記申請電費回贈。
每個家庭只可申請一次，有關回贈會透過你登記的指定銀行戶口轉帳、或以支票形式發放這250元現金回贈。
維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，今次的電費回贈，是希望可以減輕每個家庭面對不斷上升的生活開支的壓力。
他又表示，維州政府正在透過重新成立維州電力委員會（State Electricity Commission Victoria），希望可以為民眾提供廉價、潔淨及可持續的能源，來減低維州民眾支付電費的壓力。
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