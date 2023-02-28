【緊急回收】檢查你家中是否有這些咳藥水及喉糖！

早前一項調查發現，該成份會增加對全身麻醉期間使用的其他藥物，發生潛在致命過敏反應的風險。澳洲醫藥用品管理局亦知道曾經有 50宗個案，其中包括 1 人死亡。而醫藥用品管理局在歐洲藥品管理局審查證明服用福爾可定有「風險因素」後決定禁止出售這些產品。





同時，澳洲醫藥用品管理局亦在其藥品登記冊中，取消了批准這些含有福爾可定產品可以出售的決定， 這意味著它們將不再能夠在澳洲合法出售。





此次回收的止咳藥包括 Benadryl、Codral、Chemists' Own、TerryWhite、Priceline、Difflam、Bisolvon、Duro-Tuss 等公司生產的一系列止咳糖漿和止咳喉糖。





澳洲醫藥用品管理局 (TGA) 宣佈回收 約50 種含有止咳藥物成份福爾可定（pholcodine）的產品。 Credit: NINE news 醫藥用品管理局局長斯凱里特（John Skerritt）教授說：『如果你需要全身麻醉並且在過去 12 個月內服用過福爾可定，我建議你通知你的醫療團隊。』





他亦表示，現時市面上是可以使用其他更安全的藥物來治療乾咳，消費者應該諮詢他們的醫生或藥劑師。





澳洲藥劑師協會主席托梅 (Trent Twomey) 教授建議大家需檢查家中是否有任何這類藥物。如果他們在藥品的標籤上發現含有福可定，他們應該查詢他們的藥劑師是否有建議的替代品。







