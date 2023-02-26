【緊急回收】新州維州坎京售中國產涼皮 食用具潛在致命威脅

澳洲及新西蘭食品標準局 Food Standards Australia and New Zealand (FSANZ)昨日（2月25日）發出通告，宣布緊急回收三聯貿易有限公司（Sammi (Aust) Pty Ltd）代理的秦宗陝西涼皮麻醬涼皮，麵條80克，麵條連調味包共186克包裝。
涉及的僅限於最佳使用日期為2023年7月11日。
通告指出，上述回收貨品產地是中國，代理商三聯貿易正回收。該產品在新州、首都領地及維州的亞洲超市有售。
食品標準局表示，回收是「由於存在未列明的過敏原（花生）」。
通告指出：「如果食用該產品，對花生過敏或不耐受人士，可能會有反應。」
食品標準局指出：「對花生過敏或不耐受的人士不應食用該產品，應將產品退回購買商舖，以獲得全額退款。」
詳情可以向代理商三聯貿易查詢。
回收涉及最佳使用日期為2023年7月11日。 Credit: Food Standards Australia and New Zealand
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