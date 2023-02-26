艾巴尼斯創造歷史 首位參與同性戀巡遊的在任總理

昨晚，數以萬計的人在雪梨 Oxford Street 一帶慶祝第 45 屆 Mardi Gras 巡遊活動。主辦單位表示，這次巡遊規模是有史以來其中最大的一次。



有些參與巡遊人士乾脆穿泳裝表演。 Source: AAP / Mark Baker 昨晚參與巡遊的人數逾 1.2 萬人、花車 208 輛，這個巡遊路段全長 1.7 公里。





2016 年，譚保成為第一位出席這項每年一度活動的在任總理，但他並沒有參加巡遊。





艾巴尼斯說，參加巡遊是為了強調平等和尊重。



新州警方也派員參與第 45 屆 Mardi Gras 巡遊。 Source: AAP / STEVEN SAPHORE 艾巴尼斯表示，他第一次巡遊是在 1983 年，所以，這個改革旅程真是很漫長。1983 年，當時的人爭取的基本權利。而到了 5 年前，大家都知道有了婚姻平權，這件是一件好事，它振奮了人心。它並沒有拿走了其他人的權利，它只是向以前被拒諸門外的那班人，賦予了同樣的權利。





由於新冠疫情的關係，前兩年的 Mardi Gras 被逼移師在雪梨板球場 (SCG) 舉行。





這次 Mardi Gras 規模盛大，也跟由今年 2 月 17 號到 3 月 5 號這 17 日間舉行的 WorldPride (世界驕傲節) 在雪梨舉行有關。這個關乎 LGBTIQ+ (性小眾) 的國際盛事，首次在南半球舉辦。





澳洲原住民文化也在 Mardi Gras 上受到了尊重，巡遊隊伍中的第一輛花車，便是為了表揚澳洲的原住民。





該花車是一條長 20 米的彩虹蛇，它是在原住民女士 Jinny-Jane Smith的幫助下創製的，Smith 來自新州 ACON 同性戀健康組織。





Smith 表示，能夠讓花車引領巡遊是一種榮譽。彩虹蛇代表創造這個國家。





她記得第一次參加 Mardi Gras 時，看到了原住民的花車。她當時只有 16 歲，而她現在已經 40 歲了。





她還記當時那輛花車在她前面駛過，她心裡便希望終有一天會在花車上，因為她覺她屬於那個地方。



