罪犯於獄中以暗語裡應外合運毒手法如電影劇情曲折

聯邦警察這次行動名為「富士行動」，拘捕兩名於墨爾本犯罪集團成員，包括一名33 歲的男子，該男子是運毒集團主腦，於Barwon監獄服刑期間計劃運毒到澳洲。





分別被判刑 22 年和 13 年的。法庭會於 3 月 2 日確定最後刑期。

另一名29 歲的女子則是罪集團主腦的伴侶。二人於星期五（ 2 月 24 日）在維多利亞郡法院出庭受審，被控有組織跨國犯毒，

犯罪集團主腦是假藉與他的法律團隊通話，使用監獄電話致電給女伴，並使用暗語與她交談，商討運毒計劃。兩人均於2023 年 1 月承認進口邊境管製藥物，即海洛因和甲基苯丙胺。





聯邦警察稱早於 2021 年 11 月啟動「富士行動」，並與維州警方採取聯合行動，在2022 年 4 月，於墨爾本郊區的 Mickleham、Taylors Hill、Essendon 和 Greenvale 搜出56 公斤甲基苯丙胺（冰毒）和 13 公斤海洛英。警方表示，犯罪集團把毒品藏於茶葉內，從泰國運到墨爾本。

毒犯把冰毒和海洛英藏於茶葉中偷運到墨爾本。

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