20國集團財長會議未能就如何描述烏克蘭衝突達成共識

美國與其他七國集團的盟友堅持譴責，中俄反對，主辨國印度倡議被免用戰爭一詞。

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G20集團會議就如何描述俄羅入侵烏克蘭意見分歧。 Source: AP / Aijaz Rahi/AP

作為二十國集團（G20）主辦國的印度，不願在聯合聲明中，對俄烏沖突以戰爭一詞來形容。但西方國家堅稱，他們不能接受聯合公佈內，沒有譴責俄羅斯。

美國與其他七國集團的盟友，堅決要求在聯合公報中直接譴責俄羅斯1年前入侵烏克蘭。但知情人士指，俄羅斯和中國代表團反對此措辭。

俄羅斯主張把該國在烏克蘭的行動稱為「特別軍事行動」，避免稱為入侵或戰爭。會議主辦國印度則倡議 避免使用「戰爭」一詞。

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印度財政部長西塔拉曼。 Source: AP / AP

俄羅斯主張把該國在烏克蘭的行動稱為「特別軍事行動」，避免稱為入侵或戰爭。會議主辦國印度則倡議 避免使用「戰爭」一詞。

印度財政部長西塔拉曼表示，這次無法達成聯合公報，因此她被要求發布一份 G-20 主席總結和一份成果文件，表明無法就衝突的措辭達成共息。。

同樣情況亦發生在去年 11 月巴峇島舉行的 G20 峰會，當時東道主印尼承認各國存在分歧，最終無法達成聯合聲明。

二十國集團成立二十年，主要是為應對經濟危機，近年成員國越來越難達成發表正式會議結束公報的共識。
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Published 26 February 2023 at 12:12pm, updated 26 February 2023 at 1:03pm
By Nina Loh
Source: SBS