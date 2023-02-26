20國集團財長會議未能就如何描述烏克蘭衝突達成共識

作為二十國集團（G20）主辦國的印度，不願在聯合聲明中，對俄烏沖突以戰爭一詞來形容。但西方國家堅稱，他們不能接受聯合公佈內，沒有譴責俄羅斯。





美國與其他七國集團的盟友，堅決要求在聯合公報中直接譴責俄羅斯1年前入侵烏克蘭。但知情人士指，俄羅斯和中國代表團反對此措辭。





俄羅斯主張把該國在烏克蘭的行動稱為「特別軍事行動」，避免稱為入侵或戰爭。會議主辦國印度則倡議 避免使用「戰爭」一詞。





印度財政部長西塔拉曼。 Source: AP / AP



俄羅斯主張把該國在烏克蘭的行動稱為「特別軍事行動」，避免稱為入侵或戰爭。會議主辦國印度則倡議 避免使用「戰爭」一詞。





印度財政部長西塔拉曼表示，這次無法達成聯合公報，因此她被要求發布一份 G-20 主席總結和一份成果文件，表明無法就衝突的措辭達成共息。。





同樣情況亦發生在去年 11 月巴峇島舉行的 G20 峰會，當時東道主印尼承認各國存在分歧，最終無法達成聯合聲明。





二十國集團成立二十年，主要是為應對經濟危機，近年成員國越來越難達成發表正式會議結束公報的共識。

