烏克蘭總統澤連斯基呼籲澳洲重開駐基輔大使館

聯邦反對黨伯明罕 Twitter 發文支持，認為這是最好時候。

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聯邦反對黨支持澤連斯基呼籲澳洲重開駐基輔大使館。 Source: AAP / Bernat Armangue/AP

澤連斯基在澳洲東部時間星期五的現場直播記者會上，回答 SBS 首席國際記者 Ben Lewis 的問題時表示，澳洲應重開位於基輔的大使館。

聯邦反對黨伯明罕在Twitter 表示，現在重開大使館是最好的時候。就像烏克蘭的其他盟友一樣。伯明罕還引用了澳洲管理“從伊拉克到阿富汗的衝突地區的大使館”作為例子。


自去年俄羅斯入侵烏克蘭， 2 月期間衝突爆發之際，澳洲最後一名官員離開後，澳洲駐基輔大使館一直處於關閉狀態，領事服務由華沙管理。

新州烏克蘭委員會副主席 Mencinsky 表示，重開駐基輔大使館有利於建立更緊密的聯繫。但是，他說最終決定權在聯邦政府。Mencinsky 承認現時烏克蘭確實存在安全問題，但相信聯邦政府會解決有關問題。

澳洲外交和貿易部表示，烏克蘭仍然存在安全問題，但會檢視有關的提議。

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Published 26 February 2023 at 12:57pm, updated 26 February 2023 at 12:59pm
By Nina Loh
Source: SBS