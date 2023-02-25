國際貨幣基金組織指禁止加密貨幣或有助國家重整債務

據路透社報道，國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃週六在 G20 會議期間提出，各成員國應更有效規管加密貨幣，以免造成經濟不穩。





由於新冠大流行和俄烏戰爭導致經濟放緩，印度擔任 G20 主席國之際，其南亞鄰國斯里蘭卡、孟加拉國和巴基斯坦，都正在尋求國際貨幣基金組織的緊急資金援助。





（從左至右）國際貨幣基金組織總格奧爾基耶娃、印度財政部長西塔拉曼和印財政部長斯里英德拉瓦蒂，三人於邦印度班加羅爾參加Ｇ20 集團國峰會。 Credit: AAP 中國是世界上最大的雙邊債權國，中方週五敦促 G20 國家，對全球債務問題的原因進行公正、客觀和深入的分析。





國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃與印度財政部長西塔拉曼共同主持圓桌會議後對記者表示，在債務重組方面，雖然仍然存在一些分歧，但現在已召開了全球主權債務圓桌會議，了解所有公共和私人債權人的憂慮。





除了重組債務，監管加密貨幣是印度的另一個首要處理議題，格奧爾基耶娃對此表示贊同。





「我們必須區分由國家支持的央行電子貨幣和，穩定幣 （stable coins）以及私人發行的加密資產。」





「必須大力推動監管......如果監管失敗，如果你做得太慢，那麼我們便不應對禁止這些資產避而不談，因為它們可能會造成金融穩定風險。」



READ MORE 罪犯於獄中以暗語裡應外合運毒手法如電影劇情曲折 《毒舌大狀》翻譯Stephen拒譯關公做Master-Kwan



