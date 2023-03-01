中國嚴正反對美方 TikTok 禁令 指責美國出於「太不自信」

要點： 中國的應用程式 TikTok 已被禁止在美國、加拿大和歐盟的政府手機上使用；

人們對如何存儲數據以及如何與中國政府共享數據表示關切；

該公司表示，在該禁令實施之前，它沒有得到回答問題的機會。

中國外交部發言人表示，美國政府對中國視頻分享應用程式 TikTok 的禁令表明了華盛頓自身的不自信，是對國家權力的濫用。





中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示：「我們堅決反對美方泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓別國企業的錯誤做法。」





「美國政府應當切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓有關企業，為各國企業在美國的投資經營提供開放、公平、非歧視的環境......」





她說：「美國作為世界頭號大國，竟然如此懼怕一款青年人喜愛的應用軟件，未免太不自信了。」





白宮在周一（2月27日）命令所有聯邦機構在 30 天內將 TikTo k從所有政府設備中刪除。以確保其設備不再運行這款中國視頻應用程式。





三分之二的美國青少年使用 TikTok，但華盛頓方面擔心，中國可能利用其法律和監管權力獲取私人用戶數據，或試圖推動有利於中國的錯誤信息或敘述。





美國國會和一半以上的州迄今已禁止在政府發放的移動設備使用 TikTok。



有的還採取進一步行動，將禁令擴大至字節跳動有限公司擁有的任何應用程式或網站，字節跳動有限公司是一家中國私營公司，擁有 TikTok。





中國長期以來封鎖了一長串外國社交媒體平台和消息應用程序，包括YouTube、推特（Twitter）、臉書（Facebook）和Instagram。





華盛頓和北京在許多問題上存在分歧，包括貿易、計算機芯片和其它技術、國家安全和台灣問題，以及早些時候在美國上空發現一個疑似中國間諜氣球，美方將其擊落。



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加拿大也因 「不可接受的私隱風險水平」實施禁令

周一，加拿大宣佈加入美國的行列，禁止所有政府發放的移動設備使用TikTok。





加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在宣佈後對記者說：「我猜想，隨著政府採取重大舉措，告訴所有聯邦僱員他們不能再在工作手機上使用 TikTok，許多加拿大人從企業到私人都會反思自己的數據安全，或許會做出選擇。 」





加拿大財政部委員會主席主席福蒂爾（Mona Fortier）說，加拿大首席信息官已經確定 TikTok 「對私隱和安全構成了不可接受的風險」。





福蒂爾說：「在移動設備上，TikTok 的數據收集方式可以存取相當多的電話內容。」





該應用程序已於周二（2月28日）從加拿大政府發放的手機中移除。





歐盟行政部門上周表示，作為一項網絡安全措施，它已經暫時禁止員工所用的手機使用 TikTok。





TikTok 對這些禁令提出質疑，稱它沒有得到辯護的機會，亦認為各國政府正在切斷自己與一個受許多人喜愛的平台的聯繫。

