昆州女子超市買提子 驚見藏紅背毒蜘蛛

昆州一名超市顧客，購買一袋葡萄，發現裡面有劇毒紅背蜘蛛，並且在裡面結網。





布里斯本居民妮爾（Lani Neil）在社交網站Facebook，帖文說，上星期六，從布里斯本西南，Ipswich的Redbank Plains，Woolworths 超市，買了一袋無核黑提子，發現一隻蜘蛛在袋內。





她並發布照片，顯示蜘蛛藏在提子內。



妮爾表示，她當時正離開商店，發現袋內並有蜘蛛網。





她在Facebook帖文表示，「多次打電話給超市，但沒有人接聽。（我不住在附近，所以未能再回去超市）。」





從布里斯本開車到 Redbank Plains，大約1小時。





有網民留言說，曾經在Woolworths任職蔬果部經理，表示在蔬果發現這些像紅背蜘蛛的「不速之客」，並非少見。





他在帖文說：「我們有時會在葡萄中發現蜘蛛。 我曾經打開一盒香蕉，發現裡面有一條活蛇。」





帖文指出：「在我當年工作的年代，會在蔬果例如提子的包裝上，貼上標籤，提醒顧客要食用前要清洗。」



有回應指，在超市工作時，曾經在一箱香蕉內發現活蛇。 Credit: Facebook 澳洲紅背蜘蛛，是澳洲兩種最毒蜘蛛之一，身長2至8毫米，背部有個紅色印記，攻擊性極強，被咬中五分鐘後傷口開始發熱發痛，如無血清治療，半小時內死亡。





但自 1950 年代引入抗蛇毒血清以來，沒有人因被紅背蜘蛛咬後死亡。



超市回應正向涉事顧客查詢情況。 Credit: Facebook Woolworths在Facebook帖文回應，感謝妮爾告知事件，並表示「會認真處理這類舉報」，要求對方提供更多資料協助調查。





在回應傳媒查詢時，該超市集團表示，正向涉及的顧客獲取資料，之後會向種植場方面「了解情況」。

