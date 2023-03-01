今日大事(3月2日)

二十國集團外長峰會（G20）於印度舉行





二十國集團（G20）外長峰會於印度舉行，俄烏戰爭將是會上重要議題。





與會的40名代表包括俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、中國外長秦剛以及澳洲外長黃英賢。





印度外長克瓦特拉（Vinay Kwatra）表示他相信戰爭造成的經濟挑戰，以及這場侵略戰，都是同樣受關注的議題。





黃英賢表示相信其他議題，包括氣候變化亦會在會上討論到，但烏克蘭戰爭是必要的議題。





黃英賢亦表示，普遍意見認為二十國集團應該處理國際社會關注的眾多問題，她認為是正確的。而且，各國希望保證維護聯合國憲章，並會提出對俄羅斯所為的意見，因為這事是關乎所有國家。





希臘火車迎頭相撞 造成至少43人死亡數十人受傷





希臘中部兩列火車迎頭相撞事故，至今造成至少43人死亡，數十人受傷。





希臘交通部長卡拉曼利斯（Kostas Karamanlis）宣布辭職，指希臘的鐵路系統不符合21世紀標準，雖然政府在過去三年半盡力改善，但未能防止慘劇發生，他需要對此負上責任。





警方又拘捕一名59歲男子，他是拉里薩市車站的站長，並已落案控告他誤殺罪。他早前曾經否認有不當行為，反指事故可能是由技術故障造成。





希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）視察事故現場，誓言政府會查明事故原因。





米佐塔基斯表示，國家今天所經歷的是非常困難的時刻，是一場無法形容的悲劇。全國都感受到受害者家屬的傷痛。他表示政府的責任就是治療傷者，再確定死者身份。 除此之外，他亦保證政府將查明這場悲劇的原因，並盡力確保不再發生同樣的事故。





新州大選兩黨於西雪梨進行關鍵辯論





新州大選，朝野領袖今日（3月2日）會於西雪梨進行關鍵辯論。





州長佩洛德（Dominic Perrottet）同反對黨領袖柯民思（Chris Minns）將會在 Rosehill 賽馬會就重要議題進行辯論，預料生活開支壓力及房屋負擔問題會是焦點。





進行辯論的所在地區人口佔整個州份的四份之一，對兩人競選結果有關鍵影響。





日前 Resolve Political Monitor 的民意調查顯示，工黨的優先票率上升1個百分點至38%，而兩黨聯盟下跌了兩點到32%。





至於房屋問題方面，工黨宣佈會禁止無犯錯驅逐租客、秘密競投租金等做法，引入一個流動保證金制度，以及強制房東要提出理由才可以拒絕租客的寵物申請。





兩黨聯盟就承諾參與一項聯邦計劃在新州增加1萬間可負擔房屋。



新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）。 Source: AAP / AAP Image/Jason O'Brien 影子金融部長希姆抨擊工黨對高額公積金賬戶加稅的計劃





影子金融部長希姆（Jane Hume）猛烈抨擊工黨政府對高額公積金賬戶加稅的新計劃。





總理和財長本周二公布該項新計劃，由 2025 年7月1日起，對餘額超過 300 萬元的公積金的稅率提高一倍至百份之30，將有大約 8 萬名國民受影響，聯邦政府預計在2025 至2026的財政年度，將可增加20 億元稅收。





希姆對九號台表示，未來可能有更多會因為該項修訂而受影響。 「這是明顯違背承諾的做法，亦是一個謊言。政府在選舉前表示他們不會對稅收作出任何改動，不會修改公積金，但本周大家都看到政府違背承諾，雖然有餘額超過 300 萬元的人不會有太多的同情，但這個只是一個指數，預計將會有更多人受影響。」





反對黨領袖達頓誓言，如果他在2025 年上半年勝出大選，就將會廢除該項法案。





美國眾議院外交事務委員會通過全國禁止使用TikTok的修訂草案





美國眾議院外交事務委員會以24票支持、16票反對，通過修訂草案，賦權總統拜登在全國範圍內禁止使用由華資公司擁有的短片分享平台TikTok，不過，法案仍需提交眾議院全院和參議院表決通過，然後拜登才能夠簽署成為法例。





TikTok發言人表示，該禁令實際上是禁止向全球的TikTok使用者輸出美國的文化和價值觀。





另外，TikTok又表示，將會推出新功能，讓家長限制18歲以下子女使用TikTok的時間和閱覽某些內容。 美國、加拿大、歐盟及歐洲議會，相繼以國家安全為由，禁止員工在當局發放的手機，下載TikTok程式。





世界驕傲節的性小眾社群人權大會於雪梨舉行





世界驕傲節慶祝活動繼續於雪梨舉行，性小眾權益人士認為澳洲應該與全球分享為這社群爭取權益的經驗。





美國特使斯特恩（Jessica Stern）正在雪梨出席一個聚焦性小眾社群的人權大會。她向SBS 新聞表示，部份國家仍然追不上社會不斷改變的態度，澳洲應該與這些國家分享所得的經驗。





斯特恩表示，美國與澳洲都有責任分享所得的經驗。他表示兩個國家並非完美，全球無一個國家是完美，但可有法律和政策保護性小眾社群。





斯特恩亦提及知道部份人對性小眾社群模式化，以及虛構觀念都亦非真實，所以他到聯合國時有責任與其他國家溝通，亦有責任在全球各地為性小眾人權運動提供經費。



世界驕傲節慶祝活動繼續於雪梨舉行。 Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE 美國國務卿布林肯質疑俄中實現烏克蘭和平的努力





美國國務卿布林肯質疑俄羅斯與中國是否認真希望烏克蘭實現和平。布林肯在烏茲別克表示，俄羅斯的多項行動，包括總統普京要求烏克蘭承認俄羅斯控制當地部份地區，顯示俄方對和平努力不感興趣。





另外，對於中國發布解決烏克蘭危機的方案，布林肯指當中有一些積極因素，但他同時批評方案內容空洞，指如果北京認真對待今次危機，就會在過去一年致力支持烏克蘭全面恢復主權。





他再次警告中國，切勿向俄羅斯提供致命軍事設備，否則將面臨嚴重後果。





與此同時，中國國家主席習近平與到訪的白俄羅斯總統盧卡申科舉行會談，雙方就烏克蘭危機等問題交換意見。習近平指出，中國立場的核心就是勸和促談。而盧卡申科則表示，白俄羅斯願意同中方就重大國際地區問題加強合作，共同致力維護國際地區安全穩定。





國際原子能總署於伊朗核設施發現高濃縮鈾顆粒





國際原子能總署檢查員在伊朗一個核設施中，發現高濃縮鈾顆粒，有關發現可能會導致德黑蘭政府與西方之間出現緊張關係。





總署表示，這些粒子的純度達到83.7%，極接近武器等級。不過，伊朗則淡化福爾多地下設施的發現，並表示未有違反 2015 年限制鈾儲備和濃縮鈾的協議。





伊朗原子能部門負責人埃斯拉米說，被發現的粒子非常小，甚至在顯微鏡下都看不見。





埃斯拉米表示，至為重要的是生產後所儲存的產品，原子能總署的檢查員檢視過加工材料的濃縮度，發現是並沒有超過百份之 60的水平。





防止核擴散的專家早前表示， 伊朗一直生產純度為 百份之60的鈾 ，遠超民用核電站的所需水平。





新西蘭機師被印尼分離主義份子挾持





印尼巴布亞地區的保安部隊現正包圍俘虜一名新西蘭機師的分離主義份子。





不過，首席安全部長馬莫丁（ Mahfud Mahmodin ）表示，雖然部隊已經找到挾持蘇西航空機師梅爾滕斯（Philip Mehrtens） 的武裝組織位置，但不會採取可能危及他性命的行動。





自從在 2 月 7 日降落在偏遠地區恩杜加後，梅爾滕斯就一直被西巴布亞民族解放軍（TNPB） 挾持為人質。





原住民社區推宣傳運動 提高「胎兒酒精症候群」 的認知





原住民健康專家聯合提高社群對「胎兒酒精症候群」 的認知，這種症候群對原住民及托勒斯島民社群構成重大傷害。





全國原住民社區控制健康機構推出一個名為「強健出生」（Strong Born）的宣傳運動，目的是提高認知懷孕及哺乳期間飲酒的危險。





Marninwarntikura 婦女資源中心總監兼 Gooniyandi及Kija族人卡特（Emily Carter）表示，有關研究於2010年開始，而研究一直以社群為中心。





原住民健康事務助理部長麥卡錫（Malarndirri McCarthy）指出，胎兒酒精症候群並非局限於任何一個社群。





而負責該項運動的研究人員認為，必須避免任何指責或者污名化，早期干預及配合文化的護理是有效支援的關鍵條件。





蒂努布成為尼日利亞新任總統





在尼日利亞具有影響力的蒂努布（Bola Tinubu）在多年來其中一次最受關注的大選中勝出，成為新任總統。





擁有 2億2千萬人口的尼日利亞，是非洲人口最多的國家，前總統布哈里未能解決國內的嚴峻經濟問題，而蒂努布就承諾會解決國家面對的龐大經濟和安全問題，他帶領全體進步大會黨，贏得百份之 36 的選票。





他在首都阿布賈向群眾發表講話。蒂努布表示，他請求那些不支持他的人，不要讓這一刻的失望，阻止他們同政府共同努力，讓國家取得歷史性的進步。





不過，兩名大選對手就質疑點票結果，並聲稱會提出挑戰。





聯邦政府正改善高齡護理服務





高齡護理事務部長威爾斯（Anika Wells）強調聯邦政府正在改善高齡護理服務。當局面對日益加重的壓力，要維持改革動力，並充分撥款應付安老服務的需求日增。





爭取改善高齡護理的活躍人士指出，很多安老院設施仍然人手不足，而新評級制度亦不足以提高透明度，令公眾了解政府撥款以及住院者繳交費用如何被利用。





威爾斯表示，自他上任高齡護理部長以來，已經視察過超過20間安老院，並見過「優秀的護理服務」。





他接受7號台訪問的時候強調，他亦見到有待解決的問題，而政府的改革繼續有進展。



高齡護理事務部長威爾斯（Anika Wells）強調聯邦政府正在改善高齡護理服務。 Source: AAP 北領地偏遠地區水浸 居民被迫疏散





北領地偏遠地區水浸可能令部份社區被隔離，數以百計居民被迫疏散。





北領地警察司令貝根（Daniel Bacon）指 Victoria River 上游水位漲至嚴重水浸水平，當局在受影響社區宣佈緊急警報。





大概700名居民正被空運疏散到 Katherine，再由巴士轉送至達爾文的臨時庇護所。





颶風朱迪吹襲太平洋島國瓦努阿圖 當地發出紅色警報





颶風朱迪席捲太平洋島國瓦努阿圖，當地很多居民都在家中躲避，不敢外出。





當局在首都維拉港和其他地區發出紅色警報，提醒國民如非必要，就不要外出。





瓦努阿圖國家災害管理辦公室發言人Brenda Williams表示，朱迪可能升級為四級風暴，並正在以具破壞力的每小時 150 公里風速和每小時高達 200 公里的陣風吹襲該國。





澳洲郵政局或將全面改革





澳洲郵政局或全面改革營運方式，目前信件數目大幅下降，而包裹服務需求飆升。





聯邦政府發表討論文件，目的是將郵遞服務現代化，令財政方面更可維持。





上一個財政年度，澳洲郵政派送出超過5億件包裹，但信件數目則迅速下降。





今年初，郵遞服務錄得半年赤字高達1億8千9百萬元，預計澳洲郵政會錄得自從2015年來首次年度虧損。





雖然當局有意將郵政服務現代化，但討論文件強調不會將澳洲郵政局私有化。



澳洲郵政局或將全面改革。 Source: AAP 體育消息





澳洲單板滑雪女運動員巴芙（Josie Baff）在格魯吉亞舉行的世界錦標賽上奪得銀牌。





20 歲的巴芙昨日打入決賽，成績超越美國前奧運冠軍雅各貝利絲，但就輸給捷克選手亞當奇科娃，只能屈居第二。



