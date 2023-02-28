Meta 出手防止兒童色情在社交平台流傳

他們會加入 Take It Down 這個由美國 National Centre for Missing & Exploited Children (NCMEC，國家失蹤及受虐兒童中心) 開發的平台。這個平台是專門為兒童和年輕人而設，幫助他們把一些關於他們自己的色情照片和影片，從一些社交平台上的影像摘下。



Meta 平台的圖標。 Source: AAP / Rafael Henrique 這次 Meta 的協助對象，是 18 歲以下的青少年。預計有數以百萬及的美國用戶會受惠。





有很多人當他們年紀還很小的時候，其自拍或其他人拍的私密照片，由於種種原因，遭人放上社交平台。但對於他們來說，這是一種夢魘。有了這個 Take It Down 的工具，他們便可以防止再有人把他們那個時候的不雅或暴露照片再傳遞出去。





不知道大家有沒有聽過 sextortion (性勒索 — 使用在互聯網上曝光裸照等做法來逼迫他人就範)、revenge porn (色情報復 — 指出於報復將以前伴侶的私密性圖片或短片放到互聯網上的做法)，





如果大家發現或恐怕會有一些拍於未及 18 歲的照片在網上流傳的話，可以嘗試探訪 Take It Down 這個網站 (https://takeitdown.ncmec.org) ， 然後把有關照片從你的電腦或手機 Submit (遞交) 給他們便可。





所謂遞交，其實並非把該不雅照片複製一份給他們，而是他們會把該照片變成一個 Hash Value (散列值)，換句話說，照片會由一組代碼代表，當有人把該照片或類似該照片的照片或短片上傳時，社交網站一經對比它們的散列值，便能阻止有關人士在網上分享。





據報導，便是深偽技術生成的圖象或影片，系統都不會走漏眼。





大家可以從 Meta 這項宣佈窺探到各大社交平台目前正面對的壓力，這些壓力來自政府和市民。





不過，有學者指，Meta 的宣佈無疑 是向前邁出了一步，可是，這些舉動都是被動的，他們應該主動出擊，讓用戶，尤其是兒童，不用提心吊膽，受到虐待和威脅。





NCMEC CyberTipline 在 2021 年的時候，接獲懷疑兒童性剝削的舉報有接近 3,000 萬個，比 2020 年上升了 35%。





NCMEC 又表示，在 2021 年之前，他們有 超過 500 萬個已知兒童性虐待材料的 Hash Values (散列值)，但在 2021 年單一年，已加添了 140 萬個散列值。





那麼，如果有關的材料是你過了 18 歲才拍，又恐怕會在網上遭人分享，那又該怎辦呢？



