【力吸中國遊客】澳洲旅遊局本月在華啟動「重大宣傳活動 」

澳洲旅遊局（Tourism Australia）正以去年2月在歐美地區推出的「﻿Don't go small, go Australia」口號為藍本，在中國推出「 玩心夠大？來澳大利亞！ 」的旅遊宣傳活動。





澳洲旅遊局昨日（3月1日）在中國多個社交平台啟用全新的口號，以「澳大利亞的100種玩法」的標籤向中國網民征集獨特的澳洲旅行目標，並派出禮品。又和新州、維州及昆州的旅遊部門互動。





旅遊局今日又發佈「玩心夠大？來澳大利亞！」的普通話宣傳影片，推介「遠離塵囂」、「探索古文化」等澳洲旅遊特色和多個「打卡勝地」。宣傳語「come and say G'day」也有中文版的「來澳大利亞，道一聲G'day」。



澳洲旅遊局的董事總經理韓斐勵（Phillipa Harrison）本月將在廣州、北京和上海，與中國的旅遊和航空業界會面，包括中國國航和南方航空。





她發聲明表示，隨著中國遊客開始重返澳洲，是時候去會見「我們最大旅遊市場」的代表和夥伴。





「澳洲旅遊局發佈中文版本的『﻿Don't go small, go Australia』來提醒中國遊客為何澳洲如此獨特......這些會面和宣傳，對我們今年年中在華發起重大宣傳活動是至關重要。」





她提到，目前澳中航班數量僅恢復至2019年2月時的23%，期望今年內可增加至八成。她說中國公民如今可在網上申請澳洲旅遊簽證，旅遊局也推出了微信小程序。



新冠疫情前，每年有140萬中國遊客赴澳旅遊，佔所有國際旅客的15%，每年消費達124億澳元。澳洲旅遊局預計，至少到2026年才會恢復到這個水平。



