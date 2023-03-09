珀斯鑄幣廠被揭售華黃金摻假 中方受損機構卻否認

擁有124年歷史的珀斯鑄幣廠（Perth Mint）被指曾向中國出售多批「摻假」黃金，總重量達100噸重。





澳洲廣播公司（ABC）的《四角方圓》（Four Corners）節目披露相關文件指，雖然該批黃金符合業界廣泛標準，但並不符合其客戶——上海黃金交易所對摻銀含量的限制標準。





在節目中，一名珀斯鑄幣廠的內部人士形容這是「最高級別的醜聞」：「我不知道我是否曾見過如此重大的事件。」該名人士要求匿名，如果身份披露可能會面臨5年的監禁。





黃金摻入雜質是行業認可及合法做法，而西澳政府擁有的珀斯鑄幣廠，從2018年開始為節省開支而摻入雜質，每年可以節省62萬元。儘管其生產的黃金仍確保99.99%足金，但雜質當中的含銀量超過了中方標準的0.005%。



珀斯鑄幣廠大樓。 Credit: Perth Mint 澳廣指，直至2021年9月，上海黃金交易所發現一批金條含銀過多而投訴，鑄幣廠進行內部調查才發現「摻假」黃金的交易已進行了3年。





但為免出現「信譽及市場危機」，鑄幣廠時任總裁Richard Hayes決定立即停止摻雜做法，但僅處理被發現的一批黃金，其餘不合規黃金的舉證責任交給對方，而之後的金條都附上成份檢驗證明。





據報，中方最終選擇不公開投訴，並接受了澳方作出的質量保證。





報道又引述於2022年4月上任的珀斯鑄幣廠行政總裁Jason Waters，在本周二（3月7日）承認，在2018至2021年期間的售華黃金「至少有一部份」並不符合對方的含銀標準。





「相關媒介沒有盡到對內容的審查責任，導致失實的內容信息在網絡傳播，對上海黃金交易所聲譽造成了嚴重侵害......交易所將保留採取進一步措施的權利，維護自身合法權益。」





該所由中國人民銀行在2002年成立，是中國唯一合法從事黃金交易的官方市場。



作為事件受害方，上海黃金交易所已否認報道。 Credit: Shanghai Gold Exchange 西澳州長麥高文（Mark McGowan）表示，在《四角方圓》節目在本周一播放後才知悉事件，而他在2017至2021年曾兼任礦業廳長，負責監管珀斯鑄幣廠等機構。





「我們檢查了所有東西，所有的簡報和文件，我沒被告知過（事件）。」





而該廳長職務的繼任者Bill Johnston的發言人昨日表示，他在2022年1月首次知悉事件，但因為屬於「已被解決的歷史運營問題」，所以沒有告知州長。





發言人又強調，廳長並不介入包括鑄幣廠在內的公營企業的日常運作。「州長或廳長不會親自去鑄幣廠檢查黃金。」





反對黨領袖Shane Love形容事件「驚人」，要求兼任財政廳長的麥高文負責，並呼籲設立皇家委員會進行調查。



