澳洲叢林大火如何成阻止「臭氧層」恢復禍首

要點： 澳洲大型山火產生的煙霧引起一種化學反應，使「臭氧層空洞」擴大 10%。

大火產生的超過一百萬噸煙霧被排放到大氣層。

聯合國的模型預測，南半球的臭氧層到 2060 年將會完全癒合。

研究員指澳州山火產生的濃煙引起一種化學反應，使臭氧層空洞擴大10%。他們擔心越來越頻繁的叢林大火，可能會延遲這一層保護地球免受致命紫外線直接照的臭氧層自然修復。





從 2019 年底到 2020 年初，由於夏季極端高溫和乾旱天氣，使「黑色夏季」叢林山火一發不可收拾。而這場火災摧毀大片的尤加利樹林，煙霧和灰燼持續數月籠罩著雪梨和其他城市。





過去有研究得出結論，每年春天，山火使超過一百萬噸的煙霧排放到大氣層，延長了在南極洲上空出現臭氧層空洞的時間。



LISTEN TO 訪問 :臭氧層開始自動癒合 SBS Chinese 08/07/2016 04:22 Play

一篇在《自然》雜誌上刊登的新研究指出，美國和中國的研究員在山火的煙霧中發現一種前所未見的化學反應，此化學反應加劇臭氧層的消耗，臭氧層是一種能減少紫外線輻射量到達地球表面的大氣氣體。





帶領這項研究的麻省理工學院教授所羅門（Susan Solomon）表示，此反應已削減了南極洲上空臭氧層空洞的邊緣範圍，使空洞擴大超過 200 萬平方公里，相比起前一年，其面積增加了10%。





她說：「這些化學反應就發生在臭氧層空洞的邊緣範圍，粒子給了它一點額外的推動力。」





該研究更發現，山火引發的這種反應，可能會導致南半球中緯度地區，包括澳洲、新西蘭，非洲和南美洲部分地區的臭氧總量消耗 3% 至 5%。



臭氧層空洞最初是由人類污染造成，特別是由很多雪櫃排放的氯氟烴(CFCs)，但近幾十年，針對這些人造化學物而達成的全球協議為臭氧層提供了修復的機會。





於1987年，由 195 個國家共同簽訂的《 滿地可議定書 》，簽署國同意大幅減少工業產品中的 氟氯碳化物 對 地球 臭氧層 繼續造成惡化及損害，儘管這些粒子會存在數十年。





聯合國的模型預測，南半球的臭氧層到 2060年將會完全瘉合。



研究人員表示，澳洲山林大火１產生的煙霧引起了一種化學反應，使臭氧層空洞擴大了 10%。 Source: AAP / Queensland Fire and Emergency Services 但是，所羅門教授於 1980 年代首次確認導致南極臭氧層空洞的化學物質為何。她擔心氣候變化的影響可能會減慢臭氧層的修復。





她向法新社說：「我們認為山火會變得更加頻繁和猛烈。」並補充說：「臭氧層空洞最終會好轉，但可以想像山火肯定會將其恢復速度減慢。」



