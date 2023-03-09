國防部長馬利士：AUKUS潛艇交易將加強澳洲主權 並創造 1萬工作職位

澳國防部長馬利士（Richard Marles）承諾，AUKUS 核動力潛艇交易將為澳洲創造超過 1萬個工作職位。他強調，AUKUS交易將加強澳洲的主權，而不會增加對美國的依賴。





根據2021年公佈的AUKUS協議，美國和英國同意向澳洲提供部分核動力潛艇的技術，以應對中國在印太地區日益增長的威脅。





澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）將於下周前往美國，並公佈對澳洲皇家海軍潛艇設計的選擇。





澳國防部長馬利士及負責AUKUS的澳洲皇家海軍特別工作組表示，計劃核動力潛艇交易將為澳洲創造超過 1萬個工作職位，並表示當局重大的挑戰將是提高潛艇船員和產業工人的技能，令澳洲能夠建造、營運和維護自己的核動力潛艇艦隊。





總理艾巴尼斯總理以及由澳洲商界及大學領袖組成的代表團目前正訪問印度，與印度總理莫迪 （Narendra Modi）會晤。期間艾巴尼斯表示，他計劃在美會見美國總統拜登（Joe Biden），外界猜測兩國領導人將宣布澳洲建造核動力潛艇的計劃。





但艾巴尼斯並沒有提供美國之行的細節，並表示將有進一步的安排公佈。





英國官員周三（3月8日）證實，首相辛偉誠（Rishi Sunak）於周一在美國聖地亞哥會見美國總統拜登及和澳洲總理艾巴尼斯，就AUKUS潛艇交易進行會談。





前總理莫里遜（Scott Morrison）政府在 2021 年與英國及美國建立新國際安全同盟協議後，指將會與英美合作在澳洲建造至少 8 艘核能潛艇，以取代原本與法國海軍簽訂的 900億澳元建造常規潛艇艦隊的協議。



