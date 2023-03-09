【天降下魚】澳洲小鎮感謝「上帝祝福」小孩快樂拾起從天而降的活魚

近年全球多地出現不少極端天氣，上月一個澳洲小鎮更出現從天而降的「活魚雨」。





上月，澳洲一個位於北領地的內陸沙漠偏遠小鎮拉賈馬努（Lajamanu）發生極罕見天文現象，當地下起了「活魚雨」。





小鎮議員日南卡（Andrew Johnson Japanangka）向澳洲廣播公司表示，當地居民知道即將迎接一場大風暴雨，人們都以為只是下雨，但當雨開始下的時候，活魚同時都從天上掉下來。



一個位於北領地的內陸沙漠偏遠小鎮拉賈馬努（Lajamanu）發生罕見天文現象，當地下起了「活魚雨」。 Credit: 社交平台 Facebook 他表示，當地居民把這樣奇怪的現象視之為「上帝的祝福」，並表示鎮上的孩子們都爭先恐後從地上收集從天而降的活魚，把魚放在罐子裡。



澳洲小鎮拉賈馬努（Lajamanu）發生罕見天文現象，當地下起了「活魚雨」。 Credit: Andrew Johnson Japanangka / ABC 其實奇怪罕見的天文現象已不是第一次席捲這個小社區。於2010 年，這個小鎮拉賈馬努同樣出現這個「活魚雨」的天文現象，2004 年及 1974 年也有類似事件報導。



事實上，這樣令人驚訝的罕見天文現象，亦並非聞所未聞。氣象專家稱，這種被稱為「動物雨」的現象的確真實存在。





氣象專家認為，此類事件可能是由強烈的上升氣流引起，例如龍捲風，水龍捲會從河流中捲起水和魚，並將「動物雨」捲起並帶到遠處在數百公里之外的地方。



氣象專家認為，此類事件可能是由龍捲風水龍捲引起。 Source: AAP / KENNETH SILVER/AP 專家亦表示，除了活魚，全球各地的「動物雨」報告還曾經下其他動物，例如是青蛙﹑螃蟹﹑蠕蟲及蜘蛛。





2015 年，澳洲曾出現「蜘蛛雨」，數百萬隻蜘蛛從天而降，蜘蛛網幾乎覆蓋整條鄉村。這樣的「動物雨」在美國亦會發生。

