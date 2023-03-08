【帶薪育兒假】新法已通過 一文看清有何變動

要點： 家长将有权享受 20 周的带薪育儿假，相较原来增加了两周。

工黨延長帶薪育兒假（paid parental leave）的第一階段措施已在聯邦議會通過；

但有人批評，工黨最終目標 26 星期的帶薪育兒假還遠遠不夠。

帶薪育兒假將增加兩周至 20 周。

隨著澳洲聯邦議會通過新法，帶薪育兒假（Parental Paid Leave）將在 2023 年7月1日起迎來變化。家長將可獲得更靈活、更慷慨的帶薪育兒假。





新法律將現有的兩項補貼合併為一個共享的 20 周帶薪育兒假計劃，擴大了符合資格享受帶薪假期的範圍並使在新法生效後的新父親更容易享有帶薪休假。





而下階段的措施將逐步增加帶薪育兒假，家庭可獲得的帶薪育兒假總額將在每年 7 月增加 2 周，一直持續到 2026 年，屆時將達到 130 天（26 周）。





縱然如此，仍有人士批評，工黨設定的最終目標——26周仍遠遠落後於其他經合組織成員。





那麼帶薪育兒假將有哪些變化？澳洲與世界其他地方相比情況如何？



有哪些變化？

在去年10 月份的預算中，政府目標將帶薪育兒假從原來的18 周延長至 26 周。



工黨政府第一階段的帶薪育兒假於周一（3月6日）在議會獲得通過，其既定目標是逐步增加，直至 2026 年達至 26 周。





新法從 2023 年 7 月 1 日起生效，即意味著如果你的孩子在該日期後出生或收養便會受新改變影響。





這些變化包括：家長任何一方都可以申請帶薪育兒假，同時也可以分批獲得這項權利。這意味著他們將能夠在任何一方工作時休最少一天的假。





單親家長將能夠獲得全部 20 周假期。





工黨表示，新的家庭收入門檻亦提高至每年 35 萬——使額外 3000名家長將符合獲得帶薪育兒假的資格。





但由於工黨和聯盟黨拒絕有關帶薪育兒假期間為公積金作供款決定，因此公積金並不會有所增加。





澳洲每周帶薪育兒假的補貼為 812.45 澳元，這也是最低工資，當局同時鼓勵僱主提供額外補貼。



與國外相比情況如何？

根據經合組織家庭數據庫的數據，在帶薪育兒假的時長方面，澳洲仍然落後於大部分經合組織成員，它們平均帶薪假期為 61 周——母親為 53 周，父親為 8 周。





休假周數是工黨建議的 2026 年帶薪育兒假的兩倍多。





北歐地區提供特別慷慨的帶薪育兒假計劃。



瑞典父母每人有權享受 34 周的假期。 Source: AAP 在瑞典，家長每人有權享受 34 周的假期，其中 180 天可轉讓給另一方。在芬蘭，每人 23 周，可轉讓的假期為 69 天。





愛沙尼亞為母親提供近 5 個月的全薪帶薪休假，但父親只有一個月，天數並不可轉讓。





在美國，沒有聯邦保障的帶薪產假。但如果家長決定每年休12 周的無薪假，這將受到聯邦政府的保護。只有十三個州實施自己的帶薪育兒休假計劃。



改善帶薪育兒假的意義

澳洲聯邦社會服務部長利絲和（Amanda Rishworth）表示，這一發展是確保帶薪育兒假可以為「現代家庭」工作的「下一步」。





她說：「改善帶薪育兒假是一項至關重要的國家建設改革。帶薪育兒假對家長及其子女的健康和福祉至關重要。」





但有人認為，與世界其它地方的帶薪育兒假比較，工黨所設的 26 周的目標還不夠。



社會服務部長利絲和歡迎改革。 Source: AAP 澳洲研究所（Australia Institute）高級經濟學家利特爾頓（Eliza Littleton）表示， 26 周帶薪育兒假的實施對父母來說將是「可喜的進步」，但警告澳洲要達到國際標準還有「很長的路要走」。





她表示：「最低限度的休假給家長帶來壓力，讓他們在孩子出生後的最初幾年裡退出勞動力市場或從事兼職工作，特別是對女性來說。」





「雖然改進是受歡迎的，但還有更多工作要做。」





利特爾頓亦批評政府未有延長帶薪休假中所說的「必須使用，不然作廢」的部分，即不使用這段假期的副照顧者——通常是父親——將完全失去。



綠黨希望假期可增至 52 星期，並將博士生涵蓋在內。 Source: AAP / RUSSELL FREEMAN 綠黨正在推動將帶薪育兒假延長至 52 周，並將博士生也包括在內。





綠黨參議員法魯奇（Mehreen Faruqi）認為，並不是每位博士生在全日制學習期間都有機會獲得有償工作。





「在生活成本和租金上漲的情況下，他們正在努力維持生計。」



聯盟黨支持這一措舉，自由黨參議員拉斯頓 (Anne Ruston) 表示，重要的是允許家長根據自己的情況作出決定。





她說：「帶薪育兒假應該讓家長更容易......與他們的新生兒共度重要時光，而不受工作壓力的影響。」



