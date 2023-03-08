政府推出「女性狀況報告卡」揭示澳洲性別平等任重道遠

當局今日（3月8日）發佈第一份的年度「女性狀況報告卡」（），顯示澳洲仍面臨性別不公的挑戰。
相關數據展現了澳洲的性別問題現狀，包含了四份之一海外出生者及18%殘疾人在這方面的意見。當局將於今年下半年發佈一份在「整個社區」採取行動的指引。
報告卡的數據顯示：
- 經歷性騷擾的女性比男性多一倍；
- 55歲以上女性是無家可歸者中增長最快的群體；
- 作為家中主要的收入支柱時，女性承擔的無償家務勞動為每周24.1小時，高於男性的19.1小時；
- 根據世界經濟論壇（World Economic Forum）數據，澳洲的性別平等狀況排全球第43位；
- 三成男性不認為澳洲存在性別不公，高於全球平均的21%。
女性事務部長加拉格爾（Katy Gallagher）表示，工黨致力將性別平等列為優先的工作內容。「事實是，當我們獲得性別平等帶來的好處時，我們並未達致（平等）。在女性生活的一些方面，進展停滯不前。」
「揭露這些數據可能是迫使（我們）面對（問題），但重要的是我們要就這個國家的性別平等問題進行坦率的對話。」
此外，智庫機構澳洲研究所今日發佈的研究指，女性在退休後儲蓄的退休金比男性少 136,000元，性別薪酬差距被認為是主因，因女性一生的平均收入比男性少 100 萬元。
加拉格爾表示，解決性別工資差距問題，同時要應對以女性為主導的行業，比如護老從業員的老化問題。
「這並非單單關乎（退休）公積金，公積金當然是其中一個因素，但同時需要推動女性薪酬上漲，令她們有更多公積金。而這一個目標需要透過多種方法實現。」
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