為遏通脹再度加息 專家表示加息並不是唯一出路

要點： 澳洲儲備銀行為了持續遏制通貨膨脹一再加息；

專家表示，除了加息外，加稅亦可能有助於抑制需求和降低通脹，但加稅可能不大。

儲備銀行行長和財長認為通脹可能已經見頂。

澳洲儲備銀行（RBA）為了對抗通脹而連續第十次加息後，澳洲房貸持有人還款的痛苦大大增加。





一些專家同意澳洲儲備銀行的觀點，即需要透過上調利率來解決通脹問題。他們表示，聯邦政府可以提供更多幫助，但其任何舉措都可能涉及不受歡迎的稅收，因此不太可能。





但即使沒有這種情況，也有跡象表明通脹已經見頂，加息可能很快就會暫停。



儲備銀行的加息策略有效嗎？

澳洲目前通脹率為 7.8%，是 1990 年以來的最高位，導致高通脹的關鍵因素是新冠大流行、俄烏戰爭和自然災害造成的供應問題，而亦有研究表明超額的企業利潤也是一個驅動因素。



儘管對於加息決定，迎來不少的批評，但儲備銀行一直堅持，認為加息有助抑制需求和降低通脹，以通脤率重回目標值 2% 至 3% 。該行 2 月份的貨幣政策聲明預計，通脹率到 2025 年年中將達到這一目標區間的上限，即 3%。





連續十次加息現已使官方現金利率從 0.1% 的歷史低位上升至目前 3.6%。雖然這可能會給房貸者帶來一些還貸痛苦，但安保資本（AMP Capital）的首席經濟學家奧利弗（Shane Oliver）表示，該策略似乎正在奏效。





他說，加息後的成效主要體現在消費者信心下降、房地產市場降溫，以及近期低於預期的 GDP 數據等方面。





雖然這是一系列「不穩定」的數據，但在最近發佈的每月通脹數據中有一些「初步跡象」——特別是汽油、家居用品和服裝的價格增長放緩。





「在我看來，這些事情表明儲備銀行的政策開始發揮作用。與此同時，在全球範圍內，我們看到供應問題有所緩解，運費下降，這兩者都應該有助於改善經濟的供應方面。 」



LISTEN TO 澳洲儲備銀行再加息 專家分析行長講話背後意味 SBS Chinese 07/03/2023 10:07 Play

還有甚麼方法可以抑制通脹

奧利弗表示，聯邦政府可以採取更多措施來減少需求和應對通脹，但有些措施採取的可能性十分低，因為不受歡迎。





他說，一個選擇是引入一項徵稅，「將負擔更平均地分攤到整個社區」，而不是試圖通過提高利率來減少有房貸家庭的支出。





他說，或者政府可以全面削減開支。





「無論是你、企業還是政府的花費，它仍然是經濟中的需求，」他說，「理論上，如果政府減少需求……這可能會減輕經濟中的需求壓力。」



通脹在過去兩年不斷上升。 Credit: SBS News 墨爾本大學經濟學副教授齊亞普利亞斯（Sam Tsiaplias）同意加稅將有助於控制需求，但稱「在現階段可能不可取」。





他將加息形容為「鈍器」，「對不同類型的家庭產生不成比例的影響」。但儘管如此，它們仍然是抗擊通脹的必要工具。





齊亞普利亞斯副教授說：「政府可以採取措施，針對通脹對生活成本的影響，例如能源或租金補貼。」





「它們會有所幫助，但也無法抵消加息的必要性。即使生活成本壓力得到緩解，通脹仍然過高。」





奧利弗希望看到儲備銀行暫停加息，以全面評估連續加息對通脹產生的影響，有人認為很快就會看到這一點。



加息是否會暫停？





在伴隨周二(３月７日）加息決定的聲明中，儲備銀行行長洛菲利（Philip Lowe）暗示將採取進一步措施抑制通脹，但略微調整了措辭。





他說：「董事會預計需要進一步收緊貨幣政策，以確保通脹回到目標水平，而這段高通脹時期只是暫時的。」





City Index 高級市場分析師普森（Matt Simpson）表示，這與洛菲利上個月使用的語言略有不同——當時他表示未來幾個月將需要進一步加息——這可能表明緊縮週期即將結束。





他提到，儲備銀行「已從 2 月聲明中刪除了一個關鍵的鷹派句子」。



固定利率與浮動利率不斷上息。 Credit: SBS News 洛菲利還指出，目前的澳洲經濟形勢、勞動力市場以及最近的數據都顯示出價格和工資相互追逐的風險正在降低。





他更表示，月度消費者價格指數表明，通脹可能已經見頂。該指數在截至今年 1 月的 12 個月內增長了 7.4%。





聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）同意通脹可能已經超過了最高點，並表示政府將對其可以控制的通脹領域負責。





查默斯表示：「澳洲人明白，導致通脹的原因很大一部分來自世界各地；他們也明白，澳洲供應鏈斷裂也是問題的一部分。」





「正如我們之前所說，我們的三個目標戰略就是關於降低生活成本、修復供應鏈和限制預算。」





- With AAP.





