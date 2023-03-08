國際學生在澳遇「嚴重意外」 眾籌獲多個澳洲社區支持

要點： 2022 年 9 月 4 日，19 歲的保羅（Anat Paul）在昆州東南部一場車禍中受重傷。

她的國際留學生朋友，沙吉（Anagha Shaji）發起眾籌。

保羅正在昆士蘭科技大學攻讀護理學學士學位。

過去六個月對保羅來說是一場噩夢。





2022年9月4日，這位昆士蘭科技大學護理學學生與朋友在從圖沃柏（Toowoomba）前往布里斯本的途中發生嚴重車禍。





車上的乘客包括保羅和其他三位朋友都在事故中受傷。





這名19歲的女孩被緊急送往布里斯本的亞歷山德拉公主醫院( Princess Alexandra Hospital) ，因傷勢嚴重而接受了四次手術。



2022 年 9 月 4 日，19 歲的保羅在發生車禍後，被飛機送往布里斯本的亞歷山德拉公主醫院。 Credit: Supplied by Anagha Shaji 她的國際留學生朋友沙吉（Anagha Shaji）表示，保羅手部骨折、腸破裂和嚴重的脊髓損傷導致她的下半身癱瘓。





保羅自事故發生後一直住院。



我來到澳洲才一年，已住院六個月。 保羅

沙吉解釋指醫生最初希望保羅的情況在手術後會有所改善，但後來指她對治療沒有反應。





沙吉說：「(他們說)已經無能為力。」





保羅一直在醫院接受訓練來盡量滿足她的基本需要，但仍然時刻需要得到支援。



保羅來到澳洲才一年，已住院六個月。 Credit: Supplied by Anagha Shaji 保羅說：「我的朋友想接我的母親來到這裡，但由於我的家境經濟拮据而沒有成行。」





她被告知餘生將會癱瘓，沒有機會再次行路或重新完全控制她的腸和膀胱。





然而，她對未來的治療方案仍抱有希望。





「我必須回到喀拉拉邦（Kerala）的家人身邊，我的父母正在嘗試尋找是否有其他治療方法可以幫我。」



保羅是一名來自印度喀拉拉邦的國際留學生。 Credit: Supplied by Anagha Shaji

社區提供支持

沙吉在眾籌網站 GoFundMe 發起了活動，為她的朋友返回印度南部的喀拉拉邦籌集資金和支付她未來的治療費用。





她說：「社區的成員非常積極地支持我們。」





沙吉說：「來自澳洲各地多個社區組織和個人都挺身而出支持保羅，到目前為止，我們已經籌集到超過12萬澳元的善款。」





她補充說，雖然到目前為止保羅的住院費用由她的海外學生醫療保險支付，但她將需要為未來的出行、治療和復康支付大筆費用。





保羅預計將於 3 月中旬出院。





