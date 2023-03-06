西澳出土明朝佛像 或證明中國人更早發現澳洲大陸

英國廣播公司（BBC）的著名電視節目《鑒寶路秀》（Antiques Roadshow) 在周日（3月5日）晚播放了鑒別西澳出土佛像的一集。該佛像的來龍去脈一度引發有關中國人何時來到澳洲的討論。





2018年是官方文件記載的首位中國人來澳的200周年。與此同時，西澳攝影公司Finn Films的兩位創辦人Leon Deschamps和Shayne Thomson在西北部Shark Bay拍攝一輯紀錄片期間，在海灘意外發現一尊銅像。





他們當時用金屬探測器檢視路面，發現一塊較大而靠近路表的金屬，於是架好攝影機開始挖掘。



該公司發佈的影片顯示，兩人一邊把銅像挖出，一邊驚奇地說「有點重」。片末寫道，已把銅像拿去研究，初步顯示是中國明朝即15世紀的文物，比第一批歐洲人登陸澳洲早約兩個世紀，「結果可能會改寫我們所知的澳洲歷史」。





此後，兩人耗資超過5萬元，到世界各地就佛像進行檢驗並訪問專家，包括當地警方、政府、歷史學家、拍賣行，以及西澳博物館、中國領事館、澳洲華人歷史博物館等，以證實其身世。





西澳博物館已退休的專家Ian McLeod就佛像的侵蝕痕跡進行鑒定後表示，相信佛像已被埋藏於發現地過百年，而非發現者放置偽造。





「即使用最複雜的化學方法，也不可能形成這種複雜的銅鏽。可以判斷那物件已在那環境很多年。」



Ian McLeod博士鑒定佛像。 Credit: Finn Films 《鑒寶路秀》的專家Lee Young也證實佛像是明朝初年風格的嬰兒佛像，重量超過1公斤，長度15厘米，是皇宮的藏品，用於紀念佛誕的儀式，可以把水或茶從肩膀處斟入，「它可能屬於身份顯赫的人。」





他表示，這種嬰兒佛像一般估價3000至5000英鎊（5000至9000澳元），但由於該佛像是在澳洲發現，可能具備重要歷史意義，因此價值1至5萬英鎊（1.8萬至9萬澳元）也不足為奇。





《雪梨晨鋒報》報道，如果佛像確實是在明朝初年鍛造，屬於皇家藏品，那「最令人興奮的可能」就是它是由1421年鄭和下西洋時帶來，這將比荷蘭人Dirk Hartog在1616年首次發現澳洲早近200年。





不過，也有可能的解釋是，佛像是在後世仿造，然後在150年前中國人首次來到西澳西北部的時候帶到。



佛像的發現者Shayne Thomson和Leon Deschamps。 Credit: Finn Films 目前，發現佛像的地點被監測，幾年來都無人打擾。兩位發現者希望繼續進行更多挖掘工作，並和當地華人及原住民社區合作，了解更多佛像背後的故事。





「這不是歐洲人用來聲索土地的殖民式物件，因為佛教徒不崇尚財富。」



