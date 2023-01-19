【用廣東話記錄澳洲華人史】口述歷史員高朗賢：我們的故事值得保留

與丈夫同為歷史研究人員的Kiko，現時為新州州立圖書館制作建構當代華人歷史的珍貴口述史料。她在接受SBS中文訪問時指，在三年前移民澳洲後，她深覺廣東話及其文化正被埋沒，而作為口述歷史員，她有義務去保留本地廣東話群體的聲音。





高朗賢三年前移民澳洲後，希望盡力保留本地的廣東話文化。



「我大約三年多前移民澳洲，但來到之後有一個感覺，就是雖然都是叫華人，但在澳洲似乎聽到普通話的聲音比較多，廣東話好像正越來越被埋沒。」



但我作為一個以廣東話作為母語的華人...我覺得我們的聲音亦值得被記錄，亦是構成本地華人歷史的一部份。 高朗賢

「另一方面，我亦是一個很喜歡聽故事的人，而作為三年前才到達澳洲的新移民，我亦很想聽到前人的經驗。





「（他們）如何適應這遍新土地，（澳洲的生活)與我的生活文化有何不同，如何在職場上與白人相處，這些都是我有興趣知道的，我亦希望透過這些口述歷史聲帶，去為未來的移民帶來一些提示。」





高朗賢與丈夫Chris同為歷史研究者。 Credit: 高朗賢



「這個計劃是我與丈夫Chris向新州州立圖書館建議進行的，正式開始在2020年初。」





「我們其實是希望訪問以廣東話為母語的第一代華人移民，並收錄他們的聲音，並讓他們用其母語分享自己的生命故事，以及分享自己為何移民及移民後的生活如何。」





雖然工作對Kiko而言充滿使命感，但口述歷史的工作本身亦要面對不少挑戰，加上在她在開始計劃後、其工作一直因新冠疫情而受到影響。



對於從事口述歷史工作的人而言，這幾年都十份艱苦，有不少的挑戰...這幾年大家少了說話的興趣，但始終『聲音』(故事）仍然會很觸動我，我仍然希望可以將之繼續保留。 高朗賢

「這項計劃是在2020開始，大家都知道那是動盪的一年，亦是新冠肺炎開始的那一年...這些都會影響我們接觸新的朋友，相信新冠肺炎的影響，不單止對移民研究的工作者，對其他同行的口述歷史的人，亦帶來很大的挑戰。」





「因為做口述歷史的記錄工作，訪問很多時都要兩小時或以上，試想若你要與陌生人用兩小時分享自己一生的故事，彼此的關係亦要熟到一點才能做得到真正『從心而發』的傾談。」





「但在新冠疫情下，得多時我們只能靠電話聯絡，做正式訪問前的接觸，亦少了機會在一些社交場合可以接觸新朋友、例如新春團拜、春茗等可以接觸很多華人團體的機會亦減少。這些都是我們面對的挑戰。」





我們做的口述歷史記錄重視一次過及原汁原味，並不會有剪接。 高朗賢





「這對受訪者而言，兩小時不停說話都會感到疲累。而作為口述歷史從業員，我們更要『打醒精神』，因為你不單要聽，亦要作出回應，若果你聽到不好，可能亦要馬上追問、或要求對方澄清等。」





「還有另一個挑戰是我們的工具是非常重， 我們經常需要拖著約７公斤重的工具 ，四圍走與受訪者進行訪問。」









Kiko訪問的主要對象都是與華人社區有密切關係的從業員，而她希望在疫情過後，又更多機會能與其他華人服務行業的從業員接觸。





「主要是一些與華人生活及生老病死相關的職業，所以，至今我已訪問了有關醫療、安老、殯儀及醫藥事業的從業員，我相信這些都是與華人生活息息相關。」





「我們現在仍然想物色到更多不同工作範疇的華人朋友，日後仍會想與例如龍舟、太極、風水的師博（接觸）；又例如西人有婚禮統統籌師，中式亦有大妗姐，我們亦很想與從事這些行業的人士傾談。」





更多足本訪問的詳情，請留意本台錄音。







