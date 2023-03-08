【真·慳「家」】英男用垃圾箱建小屋 廚房臥室一應俱全

28歲的倫敦藝術家馬紹（Harrison Marshall）在一個垃圾箱上建了一座小屋，打算居住一年，以「行為藝術」引發對當地生活開支危機的關注。





他一個月前搬入這個安置在倫敦南部一塊草地上的「垃圾屋」。他表示，這是他唯一能夠負擔在市區工作附近居住的方式。





由於房屋短缺，他早前從海外一段時間回來後，發現本地住房問題已令他無處容身。「我的處境和全國、全城的民眾一樣。租金上漲非常瘋狂。」





「即使我能找到符合我的租金區間的地方，也會有100人和你競爭。」



英國的通脹率在去年10月達致41年來最高的11.1%，並保持在兩位數。生活開支危機、工資無法追及物價，成為迫在眉睫的問題。





馬紹在一個垃圾箱上建造小木屋，總共花費了4000磅（約7146澳元）。麻雀雖小，卻有一個小廚房和閣樓床的空間。這種垃圾箱通常用於棄置建築垃圾，在地盤較為常見。他還在垃圾箱旁邊修了一個小樓梯可以進入「垃圾屋」。





不過，草地也需要租金，只是獲得了一個藝術基金會的贊助。他也因此可以在草地一角安置一個戶外臨時廁所。而洗漱則要在附近健身室或者騎單車10分鐘路程的公司完成，他也獲鄰居准許使用花園水管。



Harrison Marshall has pledged to live in the skip for a year. Source: Instagram / Katie Edwards 馬紹承認，住進「垃圾屋」只是一種表達方式，而非解決方式。此舉也算奏效，其名為「The Skip House」的社交媒體Instagram帳戶，吸引了2.5萬追蹤者。



