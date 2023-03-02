「很積極的信號」：龍蝦業界期盼澳中貿易盡快恢復

要點： 聯邦貿易部長表示，「希望澳洲龍蝦會是下一個恢復 (澳中) 貿易 (往來) 的產品」。

有中國龍蝦批發商表示，自己將在活龍蝦貿易往來恢復的第一時間落訂。

而貿易關係暫停兩年後，澳洲本地的龍蝦出口商亦相當期待「重新進入中國市場」。

在中國的福建省廈門市，龍蝦批發商陳定平與其他水產業界人士一樣，都在期盼澳中兩國之間的活龍蝦貿易將能恢復。





繼上個月 7.2 萬噸澳洲煤炭從昆州順利抵達中國湛江港後，不少人討論澳洲活龍蝦或將恢復出口至中國。





陳定平向 SBS 中文表示，自己「經過渠道了解到」澳中之間的龍蝦貿易往來有望在今年 3 月恢復。





為此，他亦為此時刻作出相應準備；一旦西澳及中國廈門運送活龍蝦的直航航班復飛，自己「馬上就訂貨」，「不會怕賣不完」。



從父輩開始，陳定平一家從事全球龍蝦批發已經三十多年。作為當地規模較大的龍蝦批發商之一，陳定平此前經常從澳洲幾家知名龍蝦供應商中訂購岩龍蝦，平均每次訂貨量約為 750 公斤。





他接受 SBS 中文訪問時說：「基本上每天都會關注它 (活龍蝦商品) 的報價，因為這個是天天報價的，(根據) 市場供求產生它的定價。所以我們基本上是天天都會訂貨，天天報價、天天訂。」





「以前 (活龍蝦貿易) 通航的情況下，(澳洲龍蝦) 大概能佔我們四成左右的營業額。」



兩國貿易往來停滯前，水產業界人士陳定平經常由澳洲訂購龍蝦透過直航運送到廈門，每次訂購約 750 公斤。 Credit: Supplied by Chen Dingping 聯邦貿易部長費雷爾 (Don Farrell) 向 SBS 中文證實，自己上周到訪了西澳吉龍騰漁民合作有限公司 (Geraldton Fishermen's Cooperative)。該公司最近一份澳洲活龍蝦的貿易出口申請沒有被北京當局拒絕。





這是自 2020 年年底活龍蝦貿易停滯以來，此類申請首次未被拒絕。





費雷爾向 SBS 中文說：「我希望澳洲龍蝦會是下一個 (恢復澳中貿易往來的產品)，但我們需要先解決一系列問題。我們必須冷靜、我們必須堅持。」





據悉，吉龍騰漁民合作有限公司是全球最大的岩石龍蝦出口商和加工商之一，也是澳中工商業委員會 (ACBC) 成員。2020 年，該公司 97% 的岩石龍蝦都出口到中國。





SBS 中文曾聯絡吉龍騰公司，對方拒絕接受訪問。



仅管自2020年11月以来，澳州没有向中国出口活龙虾，但冷冻龙虾的出口仍在继续。 Source: SBS / Tianyuan Qu 陳定平說：「大家都看好龍蝦在今年內一定會重啟直航貿易。」



(活龍蝦貿易) 直航一通的話，對政府層面、對我們老百姓的層面、對我們專門從事龍蝦的經營商都是最大的利好消息。 陳定平

2020 年 10 月，中國海關要求對澳洲出口的龍蝦進行 金屬物質檢測 後，兩國活龍蝦貿易往來一直處於停滯狀態。





據 澳洲官方數據 ， 自澳中兩國活龍蝦貿易停滯後，澳洲龍蝦出口總價值由 2018/19 年度的 7.5 億澳元降至 2020/21 年度的 3.8 億澳元。此前，94% 澳洲出口的龍蝦被送到中國。





儘管自 2020 年 11 月以來，澳洲沒有向中國出口活龍蝦，但急凍龍蝦的出口仍在繼續。



2 月 6 日下午，澳洲貿易部長費雷爾 (Don Farrell) 與中國商務部長王文濤舉行視像會議，這是 2019 年以來兩國商貿部長的首次會面。 Source: AAP / Lukas Coch

「所有的信號都很積極」

本月初，費雷爾與中國商務部長王文濤 舉行了視像會議 ，在這場「很友善」的會議中，雙方就一系列貿易和投資問題進行了討論，這也是自 2019 年以來澳中兩國貿易部長間的首次會晤。





SBS 中文獲悉，費雷爾已接受中國商務部長王文濤的訪華邀請，雙方正進一步協商赴華日期。



我希望我們能夠盡快穩定兩國關係，讓澳洲龍蝦以及其他受到貿易阻礙的產品出口至中國。 費雷爾

他說：「所有的信號都很積極...... 一些其他產品也正緩慢進入中國市場。」



中國駐墨爾本代總領事曾建華向 SBS 中文表示，中國相關業界和消費者對澳洲產品的信心正在逐步恢復。



從目前情況看，中方是願意與澳方就有關產品的技術問題進行溝通。 曾建華

曾建華說：「只要雙方共同努力、相向而行，我們有信心中澳之間相關產品的貿易前景可期。」





2022 年 12 月，中國海關在其官方社交平台上發佈了一則 關於區域全面經濟夥伴關係 (RCEP) 的文章 ，該文列舉了一系列澳洲商品，並稱「中國已經連續13年成為澳洲第一大貿易夥伴」。





文中寫道：「澳洲龍蝦、海參、保健品、羊毛靴、珍珠等都是廣受我國 (中國) 消費者喜歡的商品。」



澳中兩國活龍蝦貿易停滯後，澳洲龍蝦出口總價值由 2018/19 年度的 7.5 億澳元驟降至 2020/21 年的 3.8 億澳元。 Source: SBS / Tianyuan Qu

澳洲龍蝦出口商：“重新進入中國市場”

在澳洲，和陳定平一樣期盼龍蝦貿易盡快恢復的亦有塔州漁民佩里曼 (Clive Perryman)。佩里曼從事龍蝦出口貿易已經 25 年，祖孫三代都是漁民。





他向 SBS 中文表示，由於澳中兩國間活龍蝦貿易停滯，他不得不裁減大部份員工，以減少經營成本，當地漁船數量也隨之驟減。





他說：「對我來說，任何有關兩國貿易部長 (進行) 對話的新聞都是很積極的，是朝著正確方向邁出的一步。之前聽到兩國貿易部長間零互動的時候，我非常沮喪，因為我們一直在掙扎。」





「我們需要一些周轉資金來重回兩三年前的時候。一直以來，我們都是勉強維持運轉，(收支) 保持平穩，基本上勉強應付得來。」



在塔州生活的佩里曼 (Clive Perryman) 是第三代以捕撈龍蝦為生的漁民。在澳中兩國貿易往來出現阻滯前，九成他捕獲的龍蝦都被出口至中國。 Credit: SBS / Tianyuan Qu 此前，佩里曼捕獲的龍蝦中高達九成都被出口至中國。他本人也曾多次去往青島、香港等地參加海鮮博覽會。他表示自己對「重新進入中國市場」充滿信心。





他說：「我非常確信，中國消費者會很期待能獲得我們優質的岩龍蝦。」





「我們的顧客以及我們之前建立的聯繫仍在那裡。」





