【澳洲秋季】雪梨熱浪明料高達36度 塔州冷鋒高地可能落雪

澳洲受流動熱空氣影響，導致踏入3月秋季，仍有高溫熱浪，預計雪梨今個月會是2020年以來最熱的3月份。





昆州與西澳也受熱浪影響，氣象局預測，布里斯本在後日星期二至星期四，氣溫會高達攝氏33至34度。而柏斯後日星期二，氣溫會高達34度。



北領地會繼續落雨，偏遠地區水浸會持續，部份道路受影響，通往西澳大重要交通路線受阻。





今日較後時間，維州西部及南澳東南部，會有強風，而維州東部及新州東南部就會有雷暴，部份地區會落冰雹，並且有狂風豪雨，可能會導致山洪暴發。





塔州預測今晚會有豪雨，部份地區可能水浸，預計明日星期一天氣好轉。





氣象局解釋，目前東岸地區高溫天氣，是來自北面的熱風造成，不過之後有一度冷鋒。





氣象分析指出，維州的炎熱情況將在今日到達頂峰，而一度冷鋒會在今日下午橫過阿德雷德，今晚會到墨爾本。





新州預測星期一到星期三會大風炎熱，氣象局會對新州山脈（Ranges）及西部山坡（Western Slopes）地區，發出火災警告。





氣象局分析員指出，雖然新州正面對熱浪天氣，但由於有冷鋒隨之而來，所以同一時間，塔州等的東南地區，氣溫會低於平均水平，塔州高地可能會落雪。



各首府城市天氣預測

雪梨 明日星期一氣溫預測高達攝氏36度，星期二最高34度，其餘最高27至30度，星期六預測有驟雨。





墨爾本 經過悶熱的周末後，預測未來一星期會較為涼快，日間氣溫攝氏17至24度，星期三有驟雨。





布里斯本 預測未來一星期炎熱，氣溫攝氏30度或以上，星期三及星期四預測最高34度，星期五有驟雨。





柏斯 預測未來一星期較熱，後日星期二高達攝氏34度，星期三有驟雨，星期四及星期五氣溫緩和，預測最高27度。





阿德雷德 預測明日星期一及星期三會落雨，氣溫相對較為涼爽，日間氣溫20幾度。





荷伯特 預測未來幾日都落雨，到星期三最高氣溫只有攝氏15度，最低8度。到星期四天氣好轉，星期五日間有22度。





坎培拉 經過今日落雨天氣後，明日星期一放晴，最高氣溫攝氏29度，之後整個星期天晴，日間氣溫20幾度。



