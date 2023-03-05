【澳洲秋季】雪梨熱浪明料高達36度 塔州冷鋒高地可能落雪

在澳洲踏入3月秋季開始，東岸地區仍然受熱浪侵襲，雪梨市中心今日炎熱，預測明日（3月6日）星期一，氣溫更高達攝氏36度高溫，將會是今年最熱記錄。不過預測東南地區，氣溫會低於平均水平，部份地區更可能落雪。

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雪梨上個月中受熱浪侵襲，氣溫上升到攝氏31度，預測明日也再有熱浪，氣溫會高達36度。 Source: AAP / STEVEN SAPHORE/AAPIMAGE

澳洲受流動熱空氣影響，導致踏入3月秋季，仍有高溫熱浪，預計雪梨今個月會是2020年以來最熱的3月份。

昆州與西澳也受熱浪影響，氣象局預測，布里斯本在後日星期二至星期四，氣溫會高達攝氏33至34度。而柏斯後日星期二，氣溫會高達34度。
北領地會繼續落雨，偏遠地區水浸會持續，部份道路受影響，通往西澳大重要交通路線受阻。

今日較後時間，維州西部及南澳東南部，會有強風，而維州東部及新州東南部就會有雷暴，部份地區會落冰雹，並且有狂風豪雨，可能會導致山洪暴發。

塔州預測今晚會有豪雨，部份地區可能水浸，預計明日星期一天氣好轉。

氣象局解釋，目前東岸地區高溫天氣，是來自北面的熱風造成，不過之後有一度冷鋒。

氣象分析指出，維州的炎熱情況將在今日到達頂峰，而一度冷鋒會在今日下午橫過阿德雷德，今晚會到墨爾本。

新州預測星期一到星期三會大風炎熱，氣象局會對新州山脈（Ranges）及西部山坡（Western Slopes）地區，發出火災警告。

氣象局分析員指出，雖然新州正面對熱浪天氣，但由於有冷鋒隨之而來，所以同一時間，塔州等的東南地區，氣溫會低於平均水平，塔州高地可能會落雪。

各首府城市天氣預測

雪梨明日星期一氣溫預測高達攝氏36度，星期二最高34度，其餘最高27至30度，星期六預測有驟雨。

墨爾本經過悶熱的周末後，預測未來一星期會較為涼快，日間氣溫攝氏17至24度，星期三有驟雨。

布里斯本預測未來一星期炎熱，氣溫攝氏30度或以上，星期三及星期四預測最高34度，星期五有驟雨。

柏斯預測未來一星期較熱，後日星期二高達攝氏34度，星期三有驟雨，星期四及星期五氣溫緩和，預測最高27度。

阿德雷德預測明日星期一及星期三會落雨，氣溫相對較為涼爽，日間氣溫20幾度。

荷伯特預測未來幾日都落雨，到星期三最高氣溫只有攝氏15度，最低8度。到星期四天氣好轉，星期五日間有22度。

坎培拉經過今日落雨天氣後，明日星期一放晴，最高氣溫攝氏29度，之後整個星期天晴，日間氣溫20幾度。

達爾文預測未來一星期都是雷暴落雨天氣，星期五放晴後，星期六再落雨，整個星期日間氣溫介乎31至33度。
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Published 5 March 2023 at 3:56pm, updated 3 hours ago at 4:02pm
By Wyee Yeung
Source: SBS