雪梨世界驕傲節圓滿結束 逾5萬人參與遊行

為期兩週在雪梨舉行的世界驕傲節慶祝活動，將於今早（3月5日）上午結束。

SYDNEY WORLDPRIDE MARCH

雪梨舉行的世界驕傲節慶祝活動結束，5萬人在雪梨海港大橋參與遊行。 Source: AAP / STEVEN SAPHORE/AAPIMAGE

在雪梨舉行的世界驕傲節慶祝活動圓滿結束，超過50,000人今早參與遊行，穿過雪梨海港大橋，宣揚支持性小眾（LGBTIQ+）社群。

今次遊行從雪梨北部到海德公園，長達4公里，同時慶祝雪梨的Mardi Gras同性戀狂歡節 45 週年、以及首次在澳洲舉辦的同性戀驕傲週50週年，以及澳洲婚姻平權5週年。

總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 與主辨團體的代表一起帶領遊行。

他表示，今次活動能夠表揚那些為促進人權而奮鬥的人，是一種光榮。

艾巴尼斯說：「無論你是誰、愛誰或住在哪裡，你都應該得到重視、平等和值得慶祝。」

參與的民眾情緒高漲，當地天氣晴朗，為 2023 年世界驕傲節畫上一個圓滿的句號。

當參與人士從雪梨的北向南，穿過 Domain 和海德公園的終點時，海港大橋的來回行車線需要封閉了幾個小時。

當局建議司機在中午之前避免使用海港隧道，該隧道仍然開放，但預計會出現延誤。

為期 17 天的世界驕傲節將於週日晚上在 Domain 會有一場音樂會。

A drag queen dressed in rainbow-coloured clothes blows a kiss while walking across the Sydney Harbour Bridge
不同的性小眾社群參與今次的大型遊行。 Source: Getty / Brendon Thorne

而位於Darlinghurst的Flinders Street和Liverpool Street之間的一段Oxford Street仍然封閉，直至週一凌晨4時30分，讓世界驕傲節 (Sydney WorldPride) 街頭派對得以進行。

雪梨市長摩亞（Clover Moore）和新州獨立議員格林威治（Alex Greenwich）亦有參與遊行，以示支持這個節日。

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Published 5 March 2023 at 11:35am
By Timothy Wu
Source: SBS
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Sydney