雪梨世界驕傲節圓滿結束 逾5萬人參與遊行

在雪梨舉行的世界驕傲節慶祝活動圓滿結束，超過50,000人今早參與遊行，穿過雪梨海港大橋，宣揚支持性小眾（LGBTIQ+）社群。
今次遊行從雪梨北部到海德公園，長達4公里，同時慶祝雪梨的Mardi Gras同性戀狂歡節 45 週年、以及首次在澳洲舉辦的同性戀驕傲週50週年，以及澳洲婚姻平權5週年。
總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 與主辨團體的代表一起帶領遊行。
他表示，今次活動能夠表揚那些為促進人權而奮鬥的人，是一種光榮。
艾巴尼斯說：「無論你是誰、愛誰或住在哪裡，你都應該得到重視、平等和值得慶祝。」
參與的民眾情緒高漲，當地天氣晴朗，為 2023 年世界驕傲節畫上一個圓滿的句號。
當參與人士從雪梨的北向南，穿過 Domain 和海德公園的終點時，海港大橋的來回行車線需要封閉了幾個小時。
當局建議司機在中午之前避免使用海港隧道，該隧道仍然開放，但預計會出現延誤。
為期 17 天的世界驕傲節將於週日晚上在 Domain 會有一場音樂會。
不同的性小眾社群參與今次的大型遊行。 Source: Getty / Brendon Thorne
而位於Darlinghurst的Flinders Street和Liverpool Street之間的一段Oxford Street仍然封閉，直至週一凌晨4時30分，讓世界驕傲節 (Sydney WorldPride) 街頭派對得以進行。
雪梨市長摩亞（Clover Moore）和新州獨立議員格林威治（Alex Greenwich）亦有參與遊行，以示支持這個節日。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播、節目重溫及其他語音內容。