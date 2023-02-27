變裝皇后講故仔 對活動正反意見人士場外角力

在雪梨的Manly圖書館，舉辦由變裝皇后講兒童故事的活動，也是該地方議會第一次舉辦相關的活動。





活動由變裝皇后Charisma Belle 為一群孩子朗讀一系列書籍，每個孩子都有一名成人陪同。





在周六早上，有數十名反對該活動的抗議者站在圖書館大樓外，同時亦有支持活動的反抗議者。





其中有抗議者舉著橫額，上面寫著「變裝皇后不適合孩子」。





反抗議者則高呼「愛就是愛」，有些人舉著彩虹旗。



場外有持正反意見人士。 Source: Supplied / Ry Atkinson

人群的兩邊是新州警察，在有關活動在網上出現多個反對人士的發文後，他們被召集到場。

警方發言人向 SBS 新聞表示，沒有人被捕或受傷，並在收到炸彈威脅報告後進行搜查。

「警方在到達之前，就被通知收到威脅，但搜查沒有找到任何物品，調查正在進行中。」

變裝皇后Charisma Belle。 Source: Instagram / @charismabelle 北部海灘議會行政總裁 Ray Brownlee表示，變裝皇后的故事時間是對家庭多樣性、社區和友誼的慶祝活動。





Ray Brownlee 指，這項活動由專業表演者主持，通過創意性和正面的圖書館體驗，促進對文學的熱愛。





「變裝皇后故事時間已在澳洲和海外的許多地方成功舉辦，讓孩子們和其家人都很開心。」





參加活動的孩子們閱讀了作家Scott Stuart的作品「My Shadow is Pink」，以及 Lil Miss Hot Mess 的「The Hips on the Drag Queen Go Swish, Swish, Swish」。



新州綠黨議員Krystin Glanville和她的兒子一起參加了活動，她指父母和孩子們很享受活動，他們唱歌、聽故事和跳舞。





她直言，要穿過抗議人群進入大樓並不令人愉快，但活動本身「進展順利」，且令人愉快。





她向SBS 新聞表示她的兒子似乎很喜歡活動，並隨著音樂跳來跳去。





「有唱歌有跳舞——孩子們似乎都玩得很開心。」





「這些書的內容正當，故事是關於接受和差異。」



國際特赦組織澳洲（Amnesty International Australia）的Ry Atkinson 在大樓外表示，反抗議者參加此次活動很重要，特別是在「雪梨同性戀狂歡節」（Sydney Gay Mardi Gras）和世界驕傲節（WorldPride）開始時。





他說，反抗議者的人數遠遠超過反對該活動的抗議者。





「這個周末比以往任何時候都更重要，這就是舉辦此活動的原因。」





「當某些群體聚集在一起，並受到仇恨和憤怒驅使，社區聚集在一起（以確保）會有安全的空間是非常重要的。」





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