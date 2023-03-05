最新研究指：2035年世界將有一半人口被歸類為肥胖

一項最新的全球研究指，根據目前的趨勢，到 2035 年，世界將有一半人口（51% 即 40 億人）被歸類為肥胖或過重。





世界肥胖聯合會在昨日（3 月 4 日）世界肥胖日發布的研究將於周一正式提交給聯合國。





研究指，如果再不採取積極預防和治療措施，預計肥胖問題將對全球經濟影響達到 6.38 萬億澳元，約佔全球 GDP 的 3%。





健康調查機構 Research Australia 的行政總裁萊文（Nadia Levin）表示，研究需要更多資金，了解如何解決肥胖高危人群的問題，包括澳洲原住民、移民社區和偏遠地區的人。





他表示，肥胖症對社會、經濟及個人的真正影響非常清晰。這是為了未來的投資，目前研究得知受肥胖症影響尤為嚴重的包括 原住民和托雷斯島民、偏遠社區的人、文化和語言多樣化的社區、以及老年人。





萊文呼籲社會必須與消費者以及不同群體，共同制定適當的預防和治療措施。





與此同時，由該機構發表的另一份報告顯示，只有少數肥胖人士獲得針對性的體重管理支持。





報告指超過三份之二的澳洲成年人屬於超重或肥胖，該比例在15歲或以上的原住民之中達到七成。過去10年，比例翻了一倍，預計還會增加，而肥胖問題每年造成120億澳元的開支。



