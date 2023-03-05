【昆州警員槍擊案】英勇捨身居民頒授英勇勳章

槍擊案是在去年12月12日在昆州布里斯本西北面偏遠地區Darling Downs的Wieambilla發生，事件中共有6人死亡，其中包括2名警員Matthew Arnold及Rachel McCrow、3名疑犯，以及英勇捨身的市民德爾（Alan Dare）。





德爾的家人昨天出席授勳儀式，代他接受勳章。





德爾的女兒理查茲 (Renee Richards) 說，父親的英勇行為，亦代表著他本性善良。



而在去年案發後，昆州Chinchilla已有數百名民眾，參與為兩名在槍擊案中殉職警員舉辦的燭光紀念晚會，其中一名倖存警員Keely Brough在燭光晚會中向同袍致敬。





事發在去年12月12日早上，4名警員在昆州鄉郊地區調查一名與前新州學校教師有關的失蹤案期間被伏擊。





警方還擊，但其中兩名警員受重傷當場死亡。





住在該處的居民德爾連同該兩名警員是在槍擊案中被鄰居開槍打死，警方形容事件是涉及宗教的恐怖襲擊行為。





警方調查後認為，兇徒與一些網上極端主義論壇有關聯，而聯邦政府事後更指社交媒體正將陰謀論「嚴重催化」成為「可怕的暴力行為」激化新威脅，引起外界關注。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。