「一股向善的力量」：昆州殉職警員獲追頒英勇勳章

要點： 成千上萬人出席在布里斯本為兩名在 Wieambilla 被槍殺警員舉行的追悼會。

警員 Rachel McCrow 和 Matthew Arnold 被追頒服務和英勇勳章。

他們都因勇敢、專業和正面的態度而被人們銘記。

Rachel McCrow「具感染力的微笑」和 Matthew Arnold「燦爛而調皮的笑容」將被他們的同袍永遠銘記於心。





數百名警察、數千名昆州民眾和來自不同光譜的政界人士於周三（12 月 21 日）齊集在布里斯本娛樂中心 (Brisbane Entertainment Centre)，為兩名殉職的年輕警察舉行了令人痛心的追悼會。





26 歲的 Arnold和 29 歲的 McCrow 於 12 月 12 日在 Wieambilla 的 Western Downs 一間物業內遭到伏擊被槍殺。





同袍們都滿懷悲痛、強忍淚水地向這兩名警察致敬，銘記他們的勇敢、專業和正面的態度，最重要的是，他們「堅決去幫助別人，成為一股向善的力量」。



Colleagues of Constables Rachel McCrow and Matthew Arnold were among the thousands who attended their memorial service. Source: Getty / Bradley Kanaris 警察牧師 Jeffrey Baills 向出席悼念的人士說：「這已證明了他們在日常生活中也帶著善良。」





高級警員 Melissa Gibson 敦促各地的警察要效仿 McCrow。她為他們感到自豪，亦會在他們殉職後，從悲痛中整裝待發並返回社區服務。





她說：「雖然這個世上有邪惡的一面，Rachel 都會比任何人更能提醒我們，仍然有好人需要我們的幫助。」



高級警察 Gibson 形容 Rachel 是一位了不起的警察、是很好的朋友，也是她所養藍色赫勒犬 Archibald 的好媽媽。牠也有出席追悼會。





高級警司 Laura Harriss 透露，她的拍檔 Arnold 在警察生涯當中終於找到了自己的熱情和人生目標。





她說：「他是一個心胸廣闊的大男人，對身邊的每一個人都充滿愛。」



Rachel McCrow's dog Archibald was among the memorial procession following the service for his owner who was one of the two police constables killed in the Wieambilla shooting tragedy. Source: AAP / JONO SEARLE

獲追頒英勇勳章

兩人因勇敢和奉獻精神而受到加許，在殉職後被追頒昆州警察英勇勳章、昆州警察服務勳章、國家警察服務勳章和國家勳章。





昆州警務處長 Katarina Carroll 向在場人士說：「Matthew 和 Rachel 是我們的同事亦是朋友，他們太早被帶走了。」





「他們致力於並享受他們的警務生涯，他們的離世是一個悲慘的損失。」





「昆州警察和社區都失去了兩名傑出的警員。」



Constables Matthew Arnold and Rachel McCrow were responding to a call for a missing person when confronted by a "hail of gunshots" at a remote Queensland property. Source: Supplied / Queensland Police 她亦言，被殺的警員及人留下積極的印象，而感動無數人及家庭的程度「無法以言語來形容」。





然而，人們對這次伏擊導致警員身亡事件仍然感到震驚和憤怒，這是人們記憶中傷亡最慘重的一次。





Rev Baills 說：「12 月 12 日發生的事並非作為澳洲人會做的事，亦不屬於這個國家。這是可惡的，也不是上帝的，它是絕對的邪惡。」





「這種野蠻行為震驚了我們的社區，它對 Arnold 和 McCrow 的家人造成了無法挽回的傷害。在今後的日子裡，我們任何時候都為你們感到悲痛。」



Police officers formed a guard of honour to pay their respects to Constable Rachel McCrow and Constable Matthew Arnold. Source: Getty / Bradley Kanaris 州長帕拉謝伊（Annastaciacia Palaszczuk）讚揚這對警員在最後時刻仍然勇敢，就像同樣在襲擊中被槍殺的鄰居 Alan Dare 一樣，他們是走向危險而不是逃避。





帕拉謝伊說：「從 Matthew 和 Rachel 服務的小社區，到我們大城市，甚至在世界各地，我們每天都認同和欣賞警察們的英勇。」





「我們將在悲傷中一起肩負起這個重擔，如他們般作為善遠大於惡的榜樣。」



儀仗隊護送靈車

成千上萬的警員、政要和市民隨後組成儀仗隊，護送兩具棺木由靈車運往私人葬禮。





在警察樂隊奏樂下，儀仗隊由數十名騎電單車的警察帶領，後面跟著騎警、警犬隊和巡邏車。兩架警用直升機盤旋，一些警員甚至站在附近池塘的小船上敬禮。





事發當時，兩名殉戰警員與另外兩名警員 Keely Brough 和 Randall Kirk 一起遭到襲擊。





他們前往一間物業調查一宗失蹤人口的案件，結果遭到 Gareth Train、其妻子 Stacey 和兄弟 Nathaniel 一陣槍林彈雨的掃射。槍手在隨後的駁火中喪生。





調查人員仍未正式公布他們的行兇動機，但正調查他們與極端陰謀論組織的關係。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）、反對黨領袖達頓（Peter Dutton）、昆州反對黨領袖克里薩富利（David Crisafulli）、昆州警務廳長 Mark Ryan 和昆州總督楊珍妮特（Jeannette Young）也出席了周三的追悼會。



收聽節目 【昆州槍殺案】警方指兇徒可能參與極端主義網上論壇 SBS Chinese 13/12/2022 05:52 Play

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