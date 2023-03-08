【榮耀歸於烏克蘭】烏軍被「俄羅斯入侵者」槍殺 烏克蘭誓言報復

要點： 總統澤連斯基表示影片中一名烏軍遭俄軍殺害。

該名男子被確認為沙杜拉(Tymofiy Shadura)。

他在社交媒體上被烏克蘭人譽為英雄。

一段在社交媒體上瘋傳的影片中顯示，一名烏軍被「俄羅斯的入侵者」槍殺。烏克蘭軍方於周二（3月7日）確認他的身份，並稱讚他是英雄，他們會為他的死進行報復。





在 Facebook 帖文中指，該隸屬第30隊機械化部隊的男子名為沙杜拉（Tymofiy Shadura）。據說他自 2 月 3 日起在東部城市巴赫穆特（Bakhmut）附近參與戰鬥後失踪，該城在烏克蘭戰爭中，發生過一些最激烈的駁火。



一名被確認為沙杜拉的烏克蘭士兵被槍殺前正在抽煙。 Source: AAP / Ukraine Presidential Office 屬於烏克蘭地面部隊的軍隊表示，當他的遺體從被俄軍佔領的領土返回後，將對其身份進行正式確認。





該段長約 12 秒的影片中，一名手臂上戴著烏克蘭國旗徽章，顯然手無寸鐵的男子，正站在樹林裡抽煙。



該男子說：「Slava Ukraini！」，意思是「榮耀歸於烏克蘭」，然後便聽到來自一個或多個沒有露面的射手發出多下槍擊。當子彈擊中沙杜拉的身體時，他倒在地上。一把聲音用俄語說：「去死吧！」再加上不雅用語。





烏克蘭總統澤連斯基 （Volodymyr Zelenskyy） 表示，影片中一名烏軍遭俄羅斯的佔領者槍殺，這名男子很快在社交媒體上被烏克蘭人譽為英雄，許多用戶在社交媒體上發布「Heroyam Slava」作為回應。



他的部隊在 Facebook帖文寫道：「根據初步資料，死者是隸屬第30隊獨立機械化部隊的一名軍人，名為沙杜拉(Tymofiy Mykolayovych Shadura)。」





帖文續寫道：「第30隊獨立機械化部隊的指揮官和這位英雄的兄弟，向他的親友致以深切的慰問。我們必然會為我們的英雄報仇。榮耀歸於烏克蘭！榮耀歸於英雄！」



犯下戰爭罪行

短句「榮耀歸於烏克蘭」和「Heroyam Slava」或「榮耀歸於英雄」的回應，一直是後蘇聯時代烏克蘭的標記，但在俄烏戰爭爆發後，在日常生活出現這些語句便具有特殊意義。





路透社無法立即核實該影片的真確性、日期或地點。俄羅斯國防部沒有立即回應相關查詢。



一名去年在戰爭中受傷的律師正籌集資金，懸賞任何能確認責任的人。他個人已捐出 1,000 美元（1,518 澳元）。





烏克蘭當局未有說明槍擊發生的地點和時間。





幾個小時內，#GloryToUkraine 成為 Twitter 上最熱門的標籤之一。



烏克蘭檢察總長科斯廷（Andriy Kostin)表示，烏克蘭國家安全局已將這次槍擊案列作刑事案件，其刑法涵蓋違反戰爭法的部分內容。





烏克蘭當局和西方盟國表示有證據指，自 2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭以來，已在烏克蘭境內犯下了數千條戰爭罪行。俄羅斯一再否認其軍隊犯下暴行或襲擊平民。





