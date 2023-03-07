【危害道路安全?】全澳L牌P牌司機 近半數不知此重要駕駛守則

新研究顯示，全澳接近半數經驗不足的年青司機，在路面駕駛知識存在巨大差距，將他們的生命置於危險。

新研究顯示，半數「L牌」及「P牌」司機，承認不知道遇到大貨車轉彎時，駕駛的正確方式。

新研究顯示，半數「L牌」及「P牌」司機，承認不知道遇到大貨車轉彎時，駕駛的正確方式。 Source: AAP / DAVE HUNT/AAPIMAGE

國家重型車輛監管機構National Heavy Vehicle Regulator (NHVR) 進行的新研究顯示，接近半數學習駕駛執照 「L牌」及暫准駕駛執照「P牌」司機，承認不知道，遇到大貨車轉彎時，駕駛的正確方式， 有關方面表示震驚。

研究報告指出，受訪的16至25歲，經驗不足的司機，48%不知道，大貨車在路口轉彎時，兩邊的行車線要空著。

基礎設施及交通研究經濟局BITRE(Bureau of Infrastructure and Transport Research Economics) 的最新道路創傷統計數據顯示，去年2022年，全澳有185宗涉及重型車輛的致命交通意外。

該局的「涉及重型車輛的道路創傷年度總結」指出，去年，載客車輛上的人士及行人，佔重型車輛事故死亡人數的75%。
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國家重型車輛監管機構女發言人泰勒 (Michelle Tayler) 表示，研究表明，與去年初該組織發起注意貨車道路安全運動「不要愚蠢碰到貨車」Don’t muck with a Truck 相比，現在年輕司機的道路安全知識水平略有提高。

泰勒指出，年青司機駕駛經驗較淺，如果他們不理解和遵守貨車周圍安全駕駛的規則，可能會導致自己和他人處於危險。

她表示，貨車這類重型車輛，司機視線受限制，年輕司機不要在貨車的盲點逗留，如果在貨車的司機門旁邊、他們的正後方或前面，或者他們的乘客車門旁邊延伸到三條行車道，貨車司機會看不到。

該研究並確定了其他一些值得關注的領域。 許多經驗不足的司機，並不認為打燈指示及快速超車，是安全繞過重型車輛的其中守則。 同樣，超過20%的人沒有意識到，如果開車時尾隨有貨車，只有當可以在倒後鏡看到貨車的前燈時，才應該停車。

泰勒解釋，貨車需要更長的時間才能減速和停車，「一輛以時速 80 公里行駛的貨櫃車，需要 116 米才能安全停下來。 如果在貨車前面切入右邊行車線或換線，預留空間要比給私家車多 3 到 4 倍」。
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Published 7 March 2023 at 5:31pm
By Wyee Yeung
Source: SBS