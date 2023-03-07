澳洲儲銀連續第十次加息 基準利率升至11年來新高

儲備銀行在星期二 (3 月 7 日) 召開 2023 年第二次議息會議後，宣佈將 官方基準利率由上個月的 3.35% 調高 25 個基點至 3.6%，比率是自 2012 年 5 月以來的最高水平。





今次是儲銀自去年五月以來連續第十次調高官方基準利率，此前，澳洲的官方其中利率一直在 2020 年 11 月以來，處於 0.1% 的歷史性低位。





儲備銀行行長洛菲利 (Philip Lowe) 在會議後發表的聲明表示，環球通脹率維持非常高的水平。他說：「雖然服務價格通脹在多個經濟體維持高企，總體通脹卻正在放緩。」





「通脹回復到目標水平，仍有一段時間。」





洛菲利又指，按月消費者物價指數顯示，澳洲的通脹率經已見頂。他說：「由於環球 (事態) 發展及本地需求回軟，預料消費品價格通脹將在未來數個月放緩。」





根據利率比較網站 RateCity 的計算，今次利率上調 25 個基點將令一個 50 萬元按揭貸款的每月還款額增加 77 元。





由去年 5 月開始加息以來，上述金額貸款的每月還款額已經累計增加 983 元，升幅為 42%。而 Canstar 網站的分析則指，每月還款額的累計增幅更達 1,051 元。





洛菲利在上月議息會議後表示，預料儲銀董事局將繼續決定上調基準利率「至少兩次」。





而由於年度通脹率 7.8% 仍大幅高於儲備銀行的目標水平 (介乎 2% 至 3%)，儲備銀行過去一段時間發表的公告亦採取較為強硬的立場，強調仍有需要「進一步加息」。



澳新銀行 (ANZ)、國民銀行 (NAB) 及西太銀行 (Westpac) 估計，官方基準利率將會升至 4.1 厘的頂峰，亦即儲備銀行將再有兩次加幅達 0.25% 的利率調整 (四月及五月)。





不過，全國最大銀行聯邦銀行 (CBA) 則較為保守，預料基準利率將增加至 3.85% 的最高位。銀行認為，儲備銀行「低估了已公佈的息率上調對 2023 年經濟產生的滯後影響」。





銀行表示，即使放貸機構一般在儲備銀行議息決定公佈後數星期內就將增幅轉嫁消費者，但銀行對借貸人最低每月還款額的調整平均都需要三個月才能正式生效。





情況意味持有浮動利率貸款的借貸人，可能現在才開始感受到儲備銀行去年 11 月或 12 月加息決定的效果。



收聽節目 儲銀行長不會辭職 指不肯定加息何時停

聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers) 表示，明白本地很多家庭及小企業都「身處困境」。





他承認，「全國各地的家庭都深深感受到」生活開支的壓力。但他同時強調，有「令人鼓舞的跡象」顯示，澳洲通脹的高位已過。





他星期一 (6 日) 在國會上說：「(澳洲) 即使是世界上最好的經濟體之一，來自世界各地的通脹壓力仍然強烈地影響著這個國家的每一張廚房餐桌 (家庭)。」



聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers)。 Source: AAP / LUKAS COCH 全國總工會總幹事麥克馬納斯 (Sally McManus) 表示，儲備銀行再次上調基準利率將為按揭貸款持有人帶來更多痛苦。





麥克馬納斯接受《澳大利亞人報》訪問時說：「這 (加息) 確實傷害國民。他們 (儲備銀行) 理應能夠透過失業率上升、實際工資錄得歷來最大減幅、儲蓄處於非常低的水平等事實中，看到這一點。」





「普通澳洲人及勞動人口感受到的壓力是很巨大的。他們不吃飯、沒有去看醫生、沒有去看牙醫。」





她認為，儲備銀行經已達致其加息的原本目標，「現在已是時候停止」。





同時，住房業協會 (Housing Industry Association) 亦促請儲銀停止上調基準利率，理由是貸款數據顯示新抵押貸款的宗數錄得破紀錄 35% 跌幅。





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