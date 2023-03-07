連續第十次加息 無錢供樓點算好？

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儲備銀行連續第十次加息，令不少供樓人士百上加斤。 Source: AAP / Bianca De Marchi

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澳洲儲備銀行今日開完議息會議後，預料將會宣佈第十次加息，令不少供樓人士百上加斤，今天的【時事報道】會為大家探討這人個問題。

澳洲儲備銀行預計在今日（3月7日）開完議息會議後，將會宣佈連續第10次加息，預計加幅會是四份一厘，現金利率將由 3.35厘升至 3.6厘。目前澳洲已有不少民眾勒緊褲頭，大家都感受到加息的壓力，不少需要供樓的人，更新感受到加息的壓力。

最近的一項民意調查發現，近 25% 正在供樓的人，正面臨這些抵押貸款壓力的「風險」，負責這個民意調查的獨立公司Roy Morgan的調查就發現，在截至 1 月的三個月中，有24.9%（估計有 119 萬抵押貸款持有人）處於「風險之中」。他們稱，這是自 2012 年 6 月以來的最高數字，不過就低過 2009 年初，全球爆發金融危機時，有 35.6%（估計有 145.5 萬抵押貸款持有人）的高峰點。

如何應對連續加息的壓力呢？

雪梨大學金融學系講師格蘭特副教授（Andrew Grant）說，如果你發現自己處於這樣的境地，開始有跡象有機會負擔不到供樓，就應該盡快與你的銀行聯絡。

他指，銀行可能會為那些暫時出現現金流不太充裕的人提供困難援助。例如是因為失業、嚴重疾病或受傷，或親人離世，導致借貸人無法工作。如果你提供到足夠的證據，大多數金融機構會很樂意提供幫助，因為他們都不想失去你這個客戶。

格蘭特副教授又指，如果大家真的出現這些問題，可以與銀行或金融機構，協商一個「抵押貸款假期」，讓你延期還款，不過這並不代表你在延期還款的這段時間內不用支付利息。

另外，財務顧問阿爾克斯 (Claude Von Arx) 就說，如果大家真的償還不到貸款，就應該進行資本重組。

阿爾克斯就指，這些貸款重組包括延長還利息，但他說這可能會略微增加未來的還款額，如果不想這樣的話，他建議，你可以與銀行討論的另一個選擇，就是在一段時間內，只是先還利息。因為這樣可以幫助抵押貸款持有人爭取多一些時間去還款，而可以不用立即動用那麼多資金出來還款，不過，亦會產生另一個問題，就是如果你長期都只是償還利息，便會產生長期費用，除非你之後可以很快地投入更多資金歸還本金。

長遠又有甚麼辦法？

阿爾克斯就表示，銀行往往不願意向那些純粹因為利率上升，而難以償還貸款的人，提供援助。

他指如果你預計長遠都無能力還款，國家債務幫助熱線等財務諮詢團體，之前都幫助過大家渡過金融風暴。他們可以幫助客戶計算一下家庭預算中有多少儲蓄，而為你如何與借貸銀行或金融機構進行談判及提供建議，協助你管理債務。

另外，格蘭特副教授就表示，如果你認為需要長期減少還款，可以考慮透過再融資來延長抵押貸款期限，不過同樣地，最終都要在貸款期限內，支付更多利息，如果這些方法都幫不到你，最壞的打算就是可能要賣掉房子或申請提早拿退休金。

財務顧問阿爾克斯說，無論如何，自己賣掉自己層樓，總好過被銀行收回房子，因為你可以控制止蝕，不過當然不希望這個情況發生。

*以上建議都是專家的分析，並不代表本台立場。如果大家需要財務建議，請諮詢專業人士。
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