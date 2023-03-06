民調顯示工黨支持度續跌 電台聽眾批評削減公積金稅務優惠「出爾反爾」

最新民調結果顯示，大多數選民對聯邦政府的公積金稅務優惠制度改動表示支持，但對聯邦工黨及總理艾巴尼斯的滿意度則進一步下跌。

Federal Opposition leader Anthony Albanese

澳洲總理艾巴尼斯。 Source: AAP / Trevor Collens

根據《澳大利亞人報》委託 Newspoll 進行的獨家民意調查結果，有接近三份二選民 (64%) 對政府的公積金稅務優惠改變表示支持；反對的受訪者不足三成 (29%)，另外有 7% 受訪者表示無法決定。

聯邦政府上星期宣佈，將針對退休公積金帳戶中有超過 300 萬元結餘的人士，收取更高的優惠稅項。

新措施將在 2025/26 年度開始生效
，屆時公積金帳戶中餘額超過 300 萬元的國民，透過公積金帳戶賺取的收入將須繳納 30% 的入息稅。至於餘額不多於 300 萬元的持有人，稅率則維持目前 15% 不變。
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Newspoll 民調結果顯示，大多數選民都贊成聯邦政府減少給予「公積金富戶」的稅務優惠。 Source: Supplied / Newspoll ; The Australian
聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers) 在宣佈措施時形容，有關改變為「適度」。但聯邦反對黨則批評，工黨修改稅務安排是違反競選承諾，而反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 更表示一旦成功執政，將廢除有關的政策改動。

不過，查默斯強調，正正由於新措施將在下屆聯邦大選舉行後才實施，選民將有權決定政策是好是壞。

根據民調結果，工黨的支持者普遍對有關措施表示支持，支持率為 80%，反對的則有 13%。兩黨聯盟支持者中亦有過半數人 (54%) 對新計劃予以肯定，反對的比率為 42%。

SBS 中文廣東話節目聽眾陳先生
在參與《大眾論壇》環節
時表示，政府削減部份公積金帳戶持有人的稅務優惠實際上是「出爾反爾」。

他解釋：「以前沒有這樣的規例，人們才會 (自願) 放額外的金錢到公積金戶口中。現在突然改變法例，其實是『搬龍門』。」
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你是否贊成政府減低有巨額退休公積金人士稅務優惠政策？ image

你是否贊成政府減低有巨額退休公積金人士稅務優惠政策？

SBS Chinese

02/03/202322:54
「我認為，若政府要這樣做的話，應分開以往的收入及將來的收入。以前的收入，就應根據以前的法例；立法以後的收入，才根據新法例 (新稅率) 徵收稅項。」

陳先生說：「我認為這才是公平，一個政府不可以這樣做的。今次針對的是公積金戶口 (結餘) 超過 300 萬元的持有人，其實與我無關。但我認為，在一個民主自由的國家，不應這樣做。」

另一名聽眾 Jenny 則表示，澳洲目前的財政負擔相當重，政府根據財政狀況調整稅收政策是「合適的」，而且亦是作為現屆政府的「一種權利」。

她說：「政府這項措施，實際上是一個『劫富濟貧』的政策，我認為此舉是正確的。當中是體現了『多收入、多交稅』的原則，我認為是正確的。」

不過，她亦提出，政府應在公積金帳戶餘額超過 300 萬元的門檻上再進行劃分，根據不同持有人的帳戶餘額再按比例相對稅率。
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即使選民對有關公積金稅收制度修改表示支持，工黨以及總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 的支持度卻繼續下跌。

Newspoll 民調結果顯示，選民對艾巴尼斯的滿意度連續第二次下跌，下跌 2 個百份點至 55%，是自 2022 年聯邦大選以來的最低水平，亦較大選後的最高水平 62% 下跌 7 個百份點。

對艾巴尼斯不滿的受訪選民比率，亦由二月份的 33% 急增至最新的 38%。艾巴尼斯的滿意度淨值為 17%。

最佳總理人選方面，艾巴尼斯仍然以 54% 的支持度領先支持度僅有 28% 的達頓，但兩者差距經已進一步收窄，特別是達頓今次在該條問題中取得自大選以來最高的支持度。

同時，兩大黨的支持度差距亦有進一步收窄，兩者的基本票支持率已經縮窄至只有 2 個百份點。工黨的基本票支持度較上月微跌 1 個百份點至 37%，而兩黨聯盟的基本票支持度亦微升 1 個百份點至 35%。
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各黨派基本票支持度 (2023 年 3 月)。 Source: Supplied / Newspoll ; The Australian
兩大黨比較下，工黨仍然以 54% 對 46% 領先兩黨聯盟，但比率同樣較上次調查 (55% 對 45%) 收窄。

調查在 3 月 1 日至 4 日進行，訪問了 1,530 名合資格選民。
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Published 6 March 2023 at 4:34pm
By Winmas Yu, Selina Kong, Ivan Leung
Source: SBS
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Australia