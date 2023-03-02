你是否贊成政府減低有巨額退休公積金人士稅務優惠政策？

澳洲統計局在昨天(1/3)公佈的國民生產總值(GDP)在 12 月季度增長只有百分之 0.5， 遠低於大多數經濟學家的預期，不過， 年增長率則仍然達致百分之2.7， 而這個數字則符合一些分析家的預期。





由於國內生產總值增長比預期為差，所以一些經濟分析師認為，儲備銀行的加息措施似乎開始見效。但由於消費方面仍然強勁，所以預計儲銀在下星期二開會時，可能會再次加息。





與此同時，政府現時正面臨巨大的結構性赤字和接近 1 萬億元的總債務，使得本地的經濟要進一步復甦會是一項艱鉅的任務。因此前兩天，聯邦政府宣佈會對退休公積金開刀，向一些擁有300 萬元或以上公積金的人士的稅務優惠設置上限，由現時只需要繳交百分之15的稅款增加至百分之30的稅款。政府認為此舉可以將節省的金錢用於其他開支， 例如是醫療、國家殘障保險計劃 (NDIS)、老年護理和國防等方面急劇上漲的開支。而政府提出的改變的立法程序將會在今屆政府進行，但實行的時間，將會是在舉行下屆大選後，即在 2025-26 年財政年度才開始，財長查默斯（Jim Chalmers）和總理艾巴尼斯均表示，此舉基本上是由選民作最終的決定。





同時，他們亦強調這個做法是負責任和公平的，只會影響八萬名擁有超過300萬退休公積金的人士。同時亦表示， 政府這項調整，意味有百分之99.5 擁有退休公積金帳戶的澳洲人， 將能繼續享受與以往同樣的稅務減免。今次的改動預料將在首年為庫房帶來 20 億元的額外收入，並將在五年內帶來 32 億元收入。





但有關計劃遭到聯邦反對黨批評，指責工黨背棄對選民的承諾。在今天的【大眾論壇】，想問問大家：『你是否贊成政府減低有巨額退休公積金人士的稅務優惠呢？』

