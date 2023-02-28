【公積金改革】八萬澳洲人「某款稅項」將增加一倍

要點： 退休公積金帳戶有超過 300 萬元存款的人士，將面對更高的優惠稅率。

由 2025-26 年年度開始，稅率將由 15% 上升至 30%。

財長查默斯 (Jim Chalmers) 形容，有關改變為「適度」。

聯邦政府宣佈，將針對退休公積金帳戶中有超過 300 萬元結餘的人士，收取更高的優惠稅項。





過去一星期，政界熱烈討論本地公積金稅務減免的可持續性及公平性。





以下是有關新公佈你需要知道的事。



公積金制度改變有何影響？

新公佈的措施只會在兩年後正式生效，亦只會影響公積金帳戶中餘額超過 300 萬澳元的國民，估計將有八萬人受影響。





目前，公積金累積階段期間所賺取的收入須繳納優惠稅率高達 15% 的入息稅。公積金帳戶餘額不足 300 萬元的人士將繼續享受 15% 的優惠稅率。





由 2025-26 年財政年度開始，帳戶結餘多於 300 萬元的未來收入，將被收取 30% 的優惠稅率。





聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers) 星期二 (2 月 28 日) 宣佈新措施時說：「我們今天公佈的這項適度調整，意味 99.5% 擁有退休公積金帳戶的澳洲人將能繼續享受相同水平的慷慨稅收減免，而公積金帳戶結餘超過 300 萬元的其餘 0.5% 國民將獲慷慨較少的稅收減免。」





任何改變將需要得到聯邦國會表決通過，而查默斯亦指出有關改動將在下屆聯邦大選舉行後才實施。



今次的改動預料將在首年為庫房帶來 20 億元的額外收入，並將在五年內帶來 32 億元收入。





查默斯指：「這是一個對未來收益的預期，而不會追溯。此外，(措施) 亦不會在兩年多內開始實施。」





財政部在星期二公佈的分析顯示，稅收減免令庫房每年少收 500 億元，而受惠者亦主要是高收入的人士。





查默斯表示，政府希望提前說明經濟環境及財政預算將面臨的挑戰。





他說：「除了償還一萬億元債務外，澳洲亦面對著醫療、國家殘障保險計劃 (NDIS)、老年護理、國防等方面急劇上漲的開支。」





查默斯表示，政府將繼續自十月財政預算案中已開始、「透過結合限制支出、儲蓄及稅收改革等措施」修補預算。



財長查默斯表示，新建議屬「適度」，又強調澳洲人將有機會透過選票表達意見。

艾巴尼斯：針對擁有高額結餘的公積金帳戶

當被問及澳洲人是否可以肯定公積金稅務改變將不會影響這 0.5% 以外的人口，總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示，很明顯政府針對的是擁有高額結餘的公積金帳戶。





他在坎培拉向記者說：「很難說這些 (公積金餘額) 水平真正是與退休收入有關。這實際上是退休公積金 (制度) 的原意。」



政府在約一星期前，已提出希望改革退休公積金制度的構思，特別是針對高收入人士。





查默斯早前曾警告，政府正面對「逼在眉睫」的財政預算壓力，部份是由醫療衞生及殘障護理巨額開支所組成。他指，情況意味政府有必要作出艱難的決定。





但有關計劃遭到聯邦反對黨批評，指責工黨背棄對選民的承諾。



兩黨聯盟財政事務發言人泰勒 (Angus Taylor) 批評政府改變退休公積金制度的構思。 Source: AAP 反對黨財政事務發言人泰勒 (Angus Taylor) 星期日 (26 日) 說：「這個政府的手指非常黏人 (編註: "very sticky fingers" 意指『小偷』)。他們想要你的錢。」





為了反擊兩黨聯盟批評有關改動將違反選舉承諾，查默斯強調新措施將在下屆聯邦大選後才正式生效。





他說：「這項政策 (是好與壞) 將由人民 (決定)，總理和我都認為這是非常重要。」





「如果 (兩黨聯盟) 想反對這個改變、想試圖制止這項改變，他們可以向選民解釋，為何他們不準備向養老金受益人提供能源帳單寬減、為何不準備向逃離家庭暴力的人提供更可負擔的房屋...... 但他們卻準備好為退休公積金帳戶擁有超過 300 萬元的 0.5% 國民而戰 (反對議案)。」



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