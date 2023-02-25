【究竟邊個係罪魁禍首？】研究指導致儲銀九次加息與加薪無關

要點 一份最新的研究報告稱，推動通漲並促使儲備銀行加息的主要原因是大公司所獲得的豐厚利潤，而不是工人的工資增長。

該研究發現，導致通脹加速超過澳洲聯儲目標範圍，有七成是因為生產單位的利潤過度擴張而造成。

據該項由智庫組織澳洲研究所屬下的未來工作研究中心所作的分析顯示，一些企業提高的價格，遠高於勞工、材料和其他投入的支出，並且對通貨膨脹造成的影響遠超於工資。





通脹率在 12 月季度高達百分之 7.8，而通脹飆升亦促使儲備銀行決定連續九次加息，以消除對經濟的需求。





但據該研究中心的發言人吉姆斯坦福（Jim Stanford ）表示，該研究發現，若果澳洲的公司不在商品和服務上賺取超額利潤，通脹率仍將處於儲備銀行的百分之2至 3的目標範圍內，而儲備銀行亦因此並不需要連續九次進行「極端」性的加息， 導致許多家庭和有房貸的人士面對被「壓垮」的情況。





他說：『對於現時艱難度日的澳洲民眾來說，這些數據是使人惱火的。』





『有人告訴我們這樣的一個故事，就是工人們需要限制工資增長並接受生活水平永久性降低以解決通脹問題。 這一證據顯示，這是一個經濟童話。』



而當該研究報告對外公佈之際，澳洲多間主要航空公司、超市、銀行、天然氣和石油公司所公佈的上半年利潤卻有強勁增長。





研究亦發現，在導致通脹加速超過澳洲聯儲目標範圍中，有七成是因為生產單位的利潤過度擴張而造成。至於因為工資增長高於正常水平而導致通脹加劇則只是佔百分之18。





在疫情復甦期間，採礦和石油業亦由於烏克蘭戰事而令這些工業的利潤激增。研究亦顯示，所有企業，包括小企業，在 2021 年 3 月至 2022 年 6 月期間， 都有強勁的利潤增長。





澳洲工會聯會全國秘書麥克馬納斯（Sally McManus）表示，工資增長顯然不會導致通貨膨脹，並敦促各大公司需降低價格和降低利潤預期。





據官方的工資數據顯示，12 月季度的工資增長為百分之 3.3，與通脹率之間的差距為百分之 4.5。





她說：『超市和大企業在提高價格的增幅是超出所需，工人們是感到痛苦。』





麥克馬納斯說，大公司知道民眾是別無選擇，只能支付能源和雜貨等必需品的價格。





斯坦福還表示，調查結果與有人認為是因為工資價格以螺旋方式上升推高通脹的「危險」說法是互相矛盾的。





澳洲儲備銀行行長洛菲利（Philip Lowe）警告稱，雖然工資不太可能會螺旋式上升， 但卻會帶來災難性的後果，因為價格上漲會推高工資，進而又再推高價格。





在儲備銀行於 2 月決定提高利率的同時所發表的聲明中，他指出了避免出現「價格及工資螺旋上升」的重要性，並表示儲銀董事會將密切注視勞動力成本與商企的定價行為。



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