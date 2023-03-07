【萬勿靠近】雪梨人氣沙灘發現致命劇毒海洋生物

雪梨南區Cronulla一名居民在社交網站Facebook的本地群組內發表貼文，稱在周日（3月5日）一家三口在Gunnamatta Bay遊玩期間，發現離一群兒童不遠處的水邊，陰影下有一隻藍環章魚。他呼籲當地居民「和孩子一起去時要小心」。





雅虎新聞報道，當時是該名網民的妻子先發現章魚，於是他拍照後，用孩子帶來的小鏟子把章魚轉移到一個碼頭放生。





「當時有約50名孩子在水中學游泳，而在章魚所在的水域，有5、6名孩子在划水。我對牠如此接近我孩子遊玩的地方感到擔憂，他們沒碰到牠簡直是奇蹟。」



Gunnamatta Bay海灘發現劇毒的藍環章魚。 Credit: Facebook 藍環章魚體型細小，咬人不痛，傷口也很小，卻是世界上毒性最強的海洋生物之一。一隻章魚的毒素足以在數分鐘內殺死26名成年人。一旦被咬，傷者會呼吸停止、心力衰竭、癱瘓、失明，最終窒息而死。





唯一的好消息是藍環章魚是性格溫馴的動物，只有受到刺激才會展示藍色斑紋並發起攻擊。





雖然這種生物在澳洲海岸並不罕見，但不少網民在貼文留言表示恐懼，因為該個位於Sutherland的沙灘是居民及遊客常去的地方。





有人寫道：「我再也不想下水了。」也有人教育大家：「牠們通常不會展示藍色斑紋，因此要教孩子不能碰任何海洋生物。」



