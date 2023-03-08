【緊急召回】全國熱銷啤酒因二次發酵可致傷病

一款向全國發售並在部份酒吧供應的罐裝啤酒被當局召回，並警告連拉環也切勿打開。

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昆州的Your Mates Brewing公司正召回旗下一款西瓜口味的酸啤酒。該款啤酒在其網站上向全國銷售，並供應給昆州部份酒吧。

啤酒發酵時，糖會轉化成酒精並產生二氧化碳。而這批在2023年11月7日到期的375毫升罐裝啤酒，因發生二次發酵而比原本含有更多的酒精和氣體。

酒精和氣體過多，將令其與配料表所列不符，影響口感，甚至造成身體不適；而罐內太多碳氣體還可能在打開拉環時產生衝擊。
Watermelon Sour Beer from Your Mates Brewing Co
Your Mates Brewing公司的西瓜口味罐裝酸啤酒。 Credit: Your Mates Brewing Co
澳洲食品標準局警告，上述這款罐裝啤酒「含有過量的酒精和碳氣體，飲用可能會引致不適/受傷」。

「消費者不應飲用或打開該產品，應該安全地處置。請聯絡Your Mates Brewing公司了解安全處置的指引，並安排退款。」

詳情請致電供應商，電話：07 5329 4733。
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Published 8 March 2023 at 2:42pm
By Koma Cheng
Source: SBS