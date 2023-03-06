【IGA及亞超有售】一款受歡迎韓國零食需回收

食品製品商 Georgia Food Pty 對旗下兩款餅乾產品宣佈回收，理由是該產品中有未申報的過敏原。
宣布回收的兩款餅乾產品分別是 CROWN COUQUE D'ASSE WHITE 和 CROWN COUQUE D'ASSE COFFEE，兩款產品的原產地均為南韓。
根據新州食品管理局的回收通告，兩款產品均有未申報的過敏成份，其中CROWN COUQUE D'ASSE WHITE含有蛋和牛奶。而CROWN COUQUE D'ASSE COFFEE 則含有蛋和榛子。
需回收的兩款產品。(新州食品管理局圖片)
需回收的 CROWN COUQUE D'ASSE WHITE 的產品批次最佳食用日期為30/05/2023,、25/06/2023,和17/08/2023。
而需回收的CROWN COUQUE D'ASSE COFFEE的產品批次最佳食用日期則為01/05/2023 和28/08/2023。
新州食品管理局表示，對雞蛋、牛奶或榛子過敏或耐受不良的消費者，不應食用這些產品。
任何擔心自己健康的消費者都應尋求醫療建議，並將這些產品退回購買地點以獲得全額退款。
消費者如想了解更多，可致電Georgia Food Pty Ltd，電話是0434 216 739。
食物過敏是人體對其認為有害的食物蛋白質的免疫反應。
接觸到蛋白質之後，繼續接觸或攝入會導致過敏反應。過敏反應會在攝入過敏原後幾分鐘或幾小時內發生。
過敏反應會涉及輕度到中度症狀，比如蕁麻疹、腫脹、嘴部刺痛感、嘔吐或腹痛。
有些食物過敏會很嚴重，另一些則會威脅生命或致命。這些威脅生命的過敏反應被稱為嚴重過敏反應。
食物耐受不良是與免疫系統無關的對特定食物、化學物質或成分的不良反應。常見的食物耐受不良包括乳糖、亞硫酸鹽、果糖、酵母和谷氨酸鈉（味精）。
食物耐受不良會很嚴重，導致嚴重不適，但不會導致嚴重過敏反應。
導致一些人出現耐受不良的食物可能會導致另一些人出現過敏反應。
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